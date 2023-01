Algunas frutas nuevas que debes conocer

¿Alguna vez has probado una fruta que nunca has escuchado antes? Si has viajado por el mundo, es posible que hayas probado una variedad de frutas exóticas. Si no lo has hecho, no te preocupes, hay una gran cantidad de frutas nuevas que vale la pena descubrir. Estas frutas no sólo son saludables y nutritivas, sino que también son increíblemente sabrosas y tienen una variedad de usos culinarios.

Mangostino, carambola, lichi

Una fruta nueva que vale la pena conocer es el mangostino. Esta fruta es muy sabrosa y tiene un sabor a nuez. El mangostino es rico en vitamina C, calcio y hierro, por lo que es una excelente opción para aquellos que buscan una fuente natural de nutrientes. Además, el mangostino es una fruta muy versátil, ya que se puede agregar a ensaladas, batidos y postres.

Junto a él, la carambola es otra fruta nueva que vale la pena conocer. Es una fruta tropical que se asemeja a una estrella de cinco puntas. Esta fruta es baja en calorías, alta en fibra y una excelente fuente de vitamina C. También es rica en antioxidantes, lo que la hace ideal para aquellos que buscan mejorar su salud. La carambola se puede disfrutar como fruta fresca o como parte de un postre.

También consideramos como fruta original al lichi. El lichi es una fruta exótica originaria de China con un sabor dulce y untuoso. Esta fruta contiene muchas vitaminas y minerales esenciales, que ayudan a mejorar tu salud.

Mamey, maracuyá, granadillo

Una de estas frutas es la mamey, una fruta tropical con un sabor dulce y exótico. Esta fruta está compuesta por una pulpa blanca y cremosa, con una cascara rugosa que recuerda a una calabaza. El sabor de la mamey es único y es muy popular en América Latina.

Otra fruta exótica es la maracuyá, también conocida como maracuyá o parcha. Esta fruta tiene una piel verde y una pulpa de color amarillo intenso. El sabor de la maracuyá es dulce y ácido al mismo tiempo, con un aroma que recuerda a la piña.

Una fruta más exótica aún es el granadillo, una fruta tropical que crece en los trópicos. Esta fruta es muy apreciada en el Caribe, y es conocida por tener una pulpa roja y dulce con un sabor a melón.

Jackfruit, rambután, fruta del dragón

Otra fruta exótica interesante es el jackfruit. Esta fruta de origen asiático es una de las frutas más grandes del mundo y su sabor es una mezcla de piña, plátano y mango. Esta fruta exótica contiene una gran cantidad de vitaminas A, C y B6.

Una fruta exótica menos conocida es el rambután, una fruta tropical de color rosa con una cáscara de color amarillo que contiene una carne blanca y dulce. Esta fruta contiene una buena cantidad de vitamina C y magnesio, además de una cantidad significativa de fibra.

Por último, pero no menos interesante, tenemos la fruta de dragon, también conocida como pitaya. Esta fruta exótica es muy conocida en Asia, donde se consume con mucho entusiasmo. Su sabor es dulce y refrescante, con una pulpa roja y jugosa.

Como puedes ver, hay una variedad de frutas nuevas que vale la pena conocer. Estas frutas ofrecen una amplia variedad de beneficios para la salud, así como una variedad de usos culinarios. Si estás buscando una manera de variar tu dieta, considera agregar algunas de estas frutas a tu lista de compras. Estamos seguros de que te sorprenderán.