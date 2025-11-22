Ni solomillo ni tapilla: la mejor carne que tienes que comprar según un carnicero porque es barata y pega con todo

La carne ha sido un pilar fundamental en la alimentación humana durante milenios, proporcionando proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. La ingesta de carne contribuye al crecimiento y reparación de tejidos, al fortalecimiento de los músculos y a la formación de enzimas y hormonas. Además, es una fuente importante de hierro, zinc y vitaminas del complejo B, como la B12, que es esencial para la salud del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. Sin embargo, la carne también se ha asociado con ciertos mitos, aunque, cuando se elige correctamente, es una excelente opción nutricional.

A pesar de que cortes como el solomillo o la tapilla son populares y apreciados por su ternura y sabor, existen cortes más económicos y versátiles que, cuando se preparan como es debido, pueden ofrecer resultados deliciosos y nutritivos. Los carniceros saben que la clave está en conocer los cortes menos conocidos pero igualmente sabrosos. Estos cortes no sólo son más baratos, sino que también pueden ser tan sabrosos como los más caros. La carne más económicas no necesariamente implica una baja calidad; por el contrario, pueden aportar una gran variedad de platos, desde estofados hasta parrilladas, permitiendo disfrutar de los beneficios de la carne sin gastarse mucho dinero.

Ésta es la mejor carne que puedes comprar

El corte de carne conocido como aguja de cerdo ha ganado una gran popularidad gracias a los consejos de expertos como @elcarnicerotiktoker, un carnicero que ha compartido sus conocimientos sobre este corte en TikTok. Aunque muchas personas tienden a ignorarlo a favor de cortes más conocidos como el solomillo o la tapilla, la aguja de cerdo es una opción que destaca por su relación calidad-precio, convirtiéndola en una elección inteligente.

Este corte proviene de la zona situada cerca de las costillas delanteras del cerdo, cerca del cuello, lo que le otorga un contenido graso que lo hace jugoso y tierno. A pesar de su simplicidad, la aguja de cerdo es extremadamente versátil en la cocina. Puede prepararse de diversas formas: en la parrilla, a la plancha, al horno o incluso en guisos.

El carnicero recomienda cortarla en chuletitas finas o medianas, lo que permite aprovechar al máximo su sabor y textura. Además, destaca que el corte no tiene bordes duros ni demasiada grasa, lo que reduce el desperdicio y hace que cada bocado sea más sabroso y fácil de preparar.

Una de las grandes ventajas de la aguja de cerdo es su precio. Con un coste que varía entre los 6,90 y los 9 euros por kilo, es una excelente opción para quienes desean disfrutar de una una comida económica sin sacrificar el sabor. Este precio competitivo convierte a la aguja de cerdo en una alternativa perfecta para barbacoas o cenas informales.

Beneficios y versatilidad

Una de las características más destacadas de la aguja de cerdo es su contenido graso, lo que la hace jugosa y tierna al cocinarla. A diferencia de otros cortes magros, la aguja mantiene su suavidad y sabor, lo que la convierte en una excelente opción para diversas preparaciones, como parrilladas, barbacoas, guisos, o incluso platos al horno. Su grasa intramuscular le permite mantenerse jugosa incluso con métodos de cocción prolongados, lo que resulta en platos sabrosos y con una textura ideal.

La aguja de cerdo es muy versátil en la cocina. Se puede cortar en chuletas finas o medianas y cocinar a la parrilla, en la plancha o incluso al horno. Es un corte que admite una gran variedad de marinados, lo que le permite adaptarse a diferentes sabores y estilos culinarios. Además, su versatilidad permite utilizarla en platos como estofados o guisos, donde la carne se deshace y se vuelve aún más tierna.

En términos nutricionales, la carne de cerdo es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, y minerales como el zinc y el hierro, esenciales para el sistema inmunológico y la salud general. La aguja de cerdo es, por lo tanto, una opción saludable y completa para quienes buscan una fuente de proteínas sabrosa y económica. Además, la carne de cerdo contiene cantidades significativas de niacina, vitamina B6 y riboflavina, que son fundamentales para el metabolismo energético y el adecuado funcionamiento del sistema nervioso.

También es una fuente rica en ácido pantoténico, que ayuda a la regeneración celular y la reducción del estrés. Aunque es un corte que contiene algo de grasa, ésta se encuentra distribuida de manera que no afecta en gran medida su perfil nutricional, siendo una muy buena opción para quienes buscan una dieta equilibrada.

En resumen, la aguja de cerdo es un corte económico, sabroso y versátil, ideal para una amplia variedad de platos, razón por la cual la recomiendan todos los carniceros. Su jugosidad, sabor y facilidad de preparación la convierten en una excelente opción para toda la familia.