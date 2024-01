Taylor Swift, protagonista tras romper un récord que ostentaba Elvis Presley

Empieza 2024 y Taylor Swift termina el año que la ha situado en lo más alto y el que ha sido el mejor de su carrera. Con el comienza The Eras Tour, del que ha sacado un documental, siendo la Top Global Artist del 2023 en Spotify, con 6 nominaciones a los Grammy, que tendrán lugar el 5 de febrero de este año que ha comenzado y ha sobrepasado muchos récords. Ahora, la americana ha sobrepasado el récord de Elvis Presley en Billboard.

La revista de las listas de los éxitos musicales más importantes de la industria ha anunciado que la artista cumplió en el último día del año 2023 las 68 semanas en el número 1 de la lista de álbumes de los álbumes de Estados Unidos. La cantante ha superado a Elvis Presley, que tenía su récord en las 61 semanas en el número 1 de la lista.

Taylor Swift carves out a new piece of Billboard 200 chart history, surpassing Elvis Presley for the most weeks at No. 1 by a soloist. https://t.co/B0SzP4ZLn3

— billboard (@billboard) December 31, 2023