El Leverkusen se descompone sin Xabi Alonso: batacazo de Ten Hag en su primer partido en Alemania

El Bayer Leverkusen post Xabi Alonso comienza haciendo lo que la anterior versión del equipo alemán casi nunca hacía: perder. La era de Erik Ten Hag en Alemania no ha podido empezar peor con una derrota ante el Hoffenheim en su debut en la Bundesliga (1-2). Malísima puesta en escena del conjunto germano delante de su afición en su estadio, el BayArena, ya sin el entrenador más importante de su historia y con un sustituto que viene de fracasar en el Manchester United tras un significativo despilfarro de millones.

Con Xabi Alonso, el Leverkusen sólo había perdido tres veces en Liga en las dos últimas temporadas (ninguna en la 2023-24 y una en la 2024-25). Ten Hag sólo ha necesitado el partido de su debut en la jornada 1 para cosechar su primera derrota y alejar al equipo de las aspirinas de lo que era hace tan sólo unos meses, en los que llegó a pelear por el título con el Bayern de Múnich.

El Leverkusen se adelantó en el minuto 5 mediante un gol de cabeza de Quansah con dedicatoria a su ex compañero Diogo Jota, fallecido el pasado julio en un accidente de tráfico, tras un gran centro de falta del internacional español Álex Grimaldo. Pero rápidamente se le empezarían a torcer las cosas con el empate de Asllani en el 25′.

Al poco tiempo de arrancar la segunda parte, un tiro raso de Lemperle se convirtió en el segundo gol del Hoffenheim y el de la victoria en el BayArena, un estadio prácticamente inexpugnable con Xabi Alonso en el banquillo alemán. El tolosarra, en su segundo año, logró conquistar la primera Bundesliga del club sin perder ni un sólo duelo.

El Leverkusen es otro

El primer encuentro de Ten Hag estuvo marcado por la desesperación general del equipo, algo que se manifestó sobre todo en Grimaldo, con un enfado tremendo con el árbitro por una acción en los últimos minutos. Cabe destacar el debut de Claudio Echeverri, promesa del Manchester City que jugará como cedido este año en Alemania.