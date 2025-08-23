Xabi Alonso: «¿Vinicius? Yo lo veo bien»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que disputarán Oviedo y Real Madrid en el Carlos Tartiere. Los blancos buscarán su segunda victoria en Liga después de haber debutado con triunfo frente a Osasuna el pasado martes en el Santiago Bernabéu. El conjunto madridista regresa a la capital del Principado 24 años después para disputar un partido oficial.

«Será un partido especial porque vuelven a Primera y, en el primer partido de Liga en casa, vamos nosotros. Para nosotros es muy importante. Las sensaciones tienen que ser buenas, hay que tener un gran nivel y, aunque es la tercera semana desde que estamos empezando, queremos dar un buen nivel», comenzó el entrenador del Real Madrid.

«Le vi bien, tuvo un gran impacto y tiene opciones de poder jugar. Puede hacerlo en la última línea y también de enganche. Tiene la calidad para jugar en ambos sitios. Es un jugador al que le gusta asociarse, no sólo hacer la jugada individual. No puede ser doble pivote, pensamos más en que juegue por dentro», explicó sobre Mastantuono. También habló de Santi Cazorla: «No he hablado porque nos estamos centrando en el juego. Tengo un recuerdo espectacular de él, tanto de jugador como de compañero. En 2008 fue la primera vez que vino e hicimos un gran vestuario. Es un jugador excepcional. Me acuerdo muy bien de la primera impresión. Ha vuelto a su casa y es un referente».

Xabi no dudó en hablar de Vinicius: «El contexto del Mundial es un poco diferente. Las estadísticas hay que cogerlas con pinzas. Todos son importantes. Yo le veo bien. Todos tienen muchas ganas y este año es muy importante». «Mi etapa ha empezado ahora. Todas las decisiones para jugar y hacer el once son mías. Yo las valoro con el cuerpo técnico. Hablo con muchos jugadores y con Rodrygo también», añadió.

«Hacemos trabajos tácticos. Nos ordenan y nos dan referencias. Son cosas que he utilizado siempre. Como en competición no podemos hacerlo, lo hacemos donde pasamos más horas. Siempre lo he hecho así y ahora también», comentó sobre cómo ha parcelado los campos 1 y 2 de Valdebebas.

Sobre los lanzadores de faltas, explicó lo siguiente: «Arda, Trent, Mastantuono, Mbappé… todos sacan bien el balón. El pie pequeño no lo decido yo, es la genética, pero sí que tenemos opciones». «Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, pero hay que estar preparados por si hay algún cambio», añadió.

Xabi explicó cómo le condiciona la ausencia de Bellingham: «Es un sistema en el que se puede encajar bastante bien. Vamos a tener que convivir con lesiones. No podemos pensar en fijos, ya que nadie va a jugar todos los minutos. Luego, más o menos, se distribuirán».

«No he hablado con él. Yo a Franco le veo bien y se integra muy bien. Le veo con una sonrisa más que con una preocupación», comentó sobre la polémica generada con el nombre de Mastantuono. A la hora de analizar el dibujo, dijo lo siguiente: «Podemos tener flexibilidad. Algunos jugadores han jugado en diferentes sistemas y lo pueden entender bien».

También analizó la diferencia con el Barcelona: «No me preocupa nada. Cada semana vamos a estar mejor y eso es lo que me preocupa». Por último, analizó el momento de Mbappé: «Yo tengo que intentar ayudarle y que el equipo haga lo mismo. De eso va esto. Cuando mejor encajen las piezas será una de las claves de la temporada».