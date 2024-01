¿Puede ‘Barbie’ estar nominada a mejor guion original? Los Oscar 2024 creen que no

Warner Bros ha trabajado muy duro en una campaña para que su película de Barbie pudiese optar a la categoría de Mejor guion original en los Oscar 2024 y sin embargo, finalmente para los académicos, la cinta protagonizada por Margot Robbie tendrá que conformarse con una más que probable candidatura en la consideración de Mejor guion adaptado. ¿Pero por qué la taquillera obra dirigida por Greta Gerwig no puede ser considerado como un trabajo original en los premios de la alfombra roja?

Hace algunas semanas, se informó de la reestructuración de la categoría, donde a pesar de que la historia de la muñeca no nazca de ningún libro o historia preconfigurada, se la considerará un material original. Una decisión tomada por el comité ejecutivo de Writers Branch, encabezada por Howard A. Rodman, Eric Roth Y Dana Stevens, gobernadores de la Academia. Sin embargo y según informaba IndieWire, Roth se abstuvo de participar en la discusión ya que su guion adaptado para Killers Of the Flower Moon seguramente, también estará entre las candidatas.

‘Barbie’: ¿Guion adaptado u original?

La decisión contradice directamente al sindicato de Writers Guild of America (WGA), quien sí que considera al guion de Gerwig y Noah Baumbach un material nuevo. De esta forma, así se representará en los premios que se celebrarán el próximo 14 de abril, más de un mes después de los Oscar. La WGA no es la única, ya que los BAFTA también piensan que el guion de Barbie es un libreto original.

El propio Baumbach se ha extrañado por la diferenciación, entendiendo que antes de la cinta, las muñecas “eran recipientes vacíos”: “Podemos poner nuestras propias ideas, pensamientos, sentimientos y miedos imaginativos. Y los niños juegan con estas muñecas. Entonces estas muñecas tienen una cualidad infantil. Entonces comienza con la historia de la creación. Lo fuimos inventando sobre la marcha”. Tampoco este es un problema de discrepancia que no se haya repetido con anterioridad. En 2017, Moonlight estuvo basada en una obra inédita de Tarell Alvin McCraney, pero los Oscar terminaron por clasificarla dentro de la consideración de Mejor Guion adaptado, alzándose con esa estatuilla, el de mejor guion adaptado y el de actor de reparto para Mahershala Ali.

Las nominaciones al Oscar 2024 se anunciarán el próximo martes 23 de enero, mientras que la votación de las mismas tendrá lugar entre el 11 y el 16 de enero. La ceremonia tendrá lugar el 10 de marzo.