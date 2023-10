El récord que ‘Killers of the Flower Moon’ ha supuesto para la carrera de Leonardo DiCaprio

Queda poco más de una semana para que Killers of the Flower Moon, la nueva colaboración entre Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio llegue a los cines. La cinta supone además el reencuentro en un mismo reparto, entre Robert De Niro y DiCaprio desde que ambos rodasen en 1993, Vida de este chico. Una grado de expectación al que las grandes criticas de la prensa especializada en su prosterno en el Festival de Cine de Cannes han puesto la guinda, estableciendo un nuevo récord para el actor de Titanic. El thriller criminal sobre la matanza de Osage tiene un 97% de criticas positivas en Rotten Tomatoes, siendo de este modo el filme mejor valorado de su carrera.

Por el momento, Killers of the Flower Moon supera en un uno por ciento a la anterior película mejor valorada del actor, Atrápame si puedes. Y todo parece indicar que seguirá así, algún tiempo a no ser que tras su estreno mundial la tónica alrededor de la aceptación y la película cambie drásticamente, lo que supondría un extraño giro de los acontecimientos ya que en el festival francés se aglutina el grueso más reconocido de la prensa especializada mundial.

‘Killers of the Flower Moon’: sinopsis, tráiler y reparto

La película narra los hechos reales que David Grann adaptó en su novela homónima, sobre los crímenes cometidos en la nación de Osage en los años 20. En el estado norteamericano de Oklahoma, después de encontrarse grandes cantidades de petróleo en un territorio aparentemente sin valor de la tribu, estos indigenas se convirtieron de la noche a la mañana en los miembros mas pudientes de la población, lo que originó una vorágine de violencia contra ellos a través de odio, siendo coaccionados y asesinados. Este suceso fue uno de los que propició el nacimiento del cuerpo del FBI.

Aparte de DiCaprio y De Niro, el reparto principal de la película se completa con Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow, Par Healy y Barry Corbin, entre otros. El material de Grann ha sido adaptado al guion por el propio Scorsese y Eric Roth, el escritor de grandes filmes como Forrest Gump, El dilema, Munich o El curioso caso de Benjamin Button.

El nuevo filme de Scorsese estrenará el próximo 20 de octubre en los cines. Posteriormente, el título llegará al catálogo de Apple TV +.