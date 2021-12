Todo el mundo sabe que Leonardo DiCaprio es actualmente, uno de los intérpretes esenciales de la industria. La Academia tardó demasiado tiempo en premiarle con el Oscar (se llevó la estatuilla con El renacido en 2015), quizás por su rebeldía desde su participación en Titanic, donde no acudió a la gala (aunque tampoco estaba nominado) o por ser un ídolo de masas juvenil. Desde luego, al igual que a su colega Brad Pitt, la belleza es algo que a nivel de reconocimiento profesional le ha perjudicado más que otra cosa. Sin embargo, tenemos motivos para creer que DiCaprio es el mejor actor de la historia, concretamente 7:

1-Ha trabajado a las órdenes de los cineastas más importantes

Su idilio con Martin Scorsese marcha viento en popa. Killers of the Flower Moon será su sexta colaboración. Y es que ¿quién no quiere trabajar con el californiano? Steven Spielberg (Atrápame si puedes), James Cameron (Titanic), Sam Mendes (Revolutionary Road), Quentin Tarantino (Django desencadenado y Érase una vez en Hollywood), Clint Eastwood (J.Edgar), Christopher Nolan (Origen) y Ridley Scott (Red de mentiras), son alguna de las figuras de la industria que han querido dirigir a la estrella.

2-¿Quién es ese niño que se lleva todos los castings?

Puede parecer que la fama le llego tarde. Sin embargo y nada más lejos de la realidad, DiCaprio fue un niño estrella. Tanto, que ya era conocido por brillar en todos los castings a los que se presentaba. Su colega de profesión Tobey Maguire, ya contó en una ocasión como su mejor amigo “le robaba” siempre todos los papeles a los que se presentaba. Ejemplo de ello es Vida de este chico (1993), donde replica magistralmente al mismísimo Robert De Niro.

3-Nadie se ha mantenido en lo alto durante tanto tiempo

Una cosa es brillar paulatinamente y otra mantenerse siempre en lo más alto. La figura de Leonardo DiCaprio no se ha difuminado en ningún momento, tras más de 30 años de carrera. Siendo nominado en cada una de esas décadas, argumento que da valor a su regularidad innata.

4- Su acento Sudafricano en ‘Diamante de sangre’

La filmografía del actor está repleta de papeles memorables, pero entre los más desconocidos está el acento Sudafricano que logró utilizar en la cinta Diamante de sangre, en la que su nominación a los Oscar se fue de vacío en 2007.

5- Su ritmo/calidad de trabajo es alucinante

Leo mantiene un ritmo de trabajo alucinante, ya que si desglosamos sus películas en cine, sale a largometraje por año. En su carrera, al actor tiene tendencia a participar en dos films al año, salvo en ocasiones como El Renacido, para los que necesita una preparación especial que le impide combinar varias producciones.

6-Es el auténtico heredero de Al Pacino y Robert De Niro

Con Daniel Day Lewis retirado y siendo más joven que este, podemos declarar abiertamente que Leonardo DiCaprio es el auténtico heredero de Al Pacino y Robert De Niro. Sólo él ha podido compartir pantalla con ellos y no salir mal parado, además de crear papeles memorables, de forma idéntica a la que han hecho estos dos titanes.

7- Un filón en la taquilla, su presencia genera millones

Por si ser un tío talentoso y guapo fuese poca cosa, el intérprete además es un imán que arrastra, por su magnetismo a los espectadores a las salas de cine. Lo hace sin caer en franquicias de acción, ni acceder a historias de Marvel o Dc. Por lo que su habilidad es aún más meritoria, consiguiendo que historias a priori, con poco futuro en la taquilla, funcionen realmente bien generando millones con su presencia.