Francis Ford Coppola cree que Martin Scorsese es «el mejor cineasta vivo del mundo»

Decidir quién es el mejor director en activo es un ejercicio de cinefília complicado, aunque cuando surge el debate siempre suelen salir los mismos nombres. Uno de ellos es el de Martin Scorsese, quien a pesar de no haber conseguido un número importante de Oscar en su vitrina ha estado presente desde los 80 en muchas de las principales consideraciones a mejor realizador. Toro salvaje, Taxi driver, Uno de los nuestros o La edad de la inocencia son tan sólo, algunas de las propuestas de toda una carrera siendo el mejor cineasta para muchos de sus colegas de profesión. Entre ellos el director de El Padrino, Francis Ford Coppola.

Francis Ford Coppola calls Martin Scorsese “the world’s greatest living filmmaker.” pic.twitter.com/PCMHKTfUQr — Film Updates (@FilmUpdates) October 8, 2023

Aprovechando el inminente estreno de Killers of the Flower Moon, Coppola ha compartido en su cuenta de Instagram el tráiler de la nueva cinta de Scorsese, elogiando el trabajo y promocionando el esperado filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro: “Mi viejo amigo Martin Scorsese tiene una nueva película que se estrenará este mes, Killers of the Flower Moon. Es una persona maravillosa y el mejor cineasta vivo del mundo. Su nueva película cumple en todos los niveles”. Un reconocimiento que seguramente sea recíproco ya que Scorsese siempre se ha declarado admirador del trabajo del también italoamericano cineasta. Hablar de la década de los 70 en el cine sin mencionar a Coppola es prácticamente imposible. Y es que aparte de las dos primeras partes de la historia de los Corleone, realizó también en esos diez años otras dos propuestas tan elogiadas como La conversación y Apocalypse Now.

Killers of The Flower Moon parte su historia de la novela homónima de David Grann, el cual versa su relato en los crímenes reales cometidos en la nación de Osage. Allí, tanto el personaje de De Niro como Di Caprio intentarán arrebatar las tierras llenas de petróleo que pertenecen a la población indígena. Aunque en medio de todo ello se encuentre la historia de amor entre el personaje de el actor de El Renacido con el de Lily Gladstone, la cual ha sido elogiada por su interpretación y es seguramente una firme candidata la próxima edición de los premios Oscar.

‘Megalópolis’: El regreso de Coppola al cine

Scorsese no es el único que tiene pendiente el estreno de una nueva producción. Es bien sabido que Coppola tiene entre manos su arriesgada Megalópolis. El arriesgado filme autofinanciado que podría suponer un éxito o una debacle económica a partes iguales, ya que el filme protagonizado por Adam Driver maneja un presupuesto de más de 120 millones de dólares.

Killers of the Flower Moon llegará a los cines el próximo 20 de octubre, mientras que Megalópolis hará lo propio en algún punto de 2024.