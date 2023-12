Anne Hathaway se siente afortunada porque su película de ‘Barbie’ no llegó a hacerse

Después de que el fenómeno Barbie haya conquistado las salas en este 2023, resulta difícil imaginar la cinta de Greta Gerwig de una forma que no fuese la que finalmente se materializó como la sátira que millones de personas han visto en las salas. Sin embargo, el filme pudo llegar a ser muy diferente en su proceso creativo, desde la elección de Amy Schumer como protagonista a un guion que podría haber sido escrito por Diablo Cody. Pero una de las elecciones que más estuvieron a punto de resultar determinantes es que el proyecto iba a estar producido e interpretado por la actriz Anne Hathaway, quien recientemente ha revelado no guardar rencor a la historia de Gerwig, ya que esta es mucho mejor que lo que en su momento ella iba a protagonizar.

La actriz de Princesa por sorpresa no tiene sentimientos negativos, sino que en realidad se siente agradecida de que su Barbie no se haya materializado. “Lo que es tan emocionante de lo que hicieron Greta, Margot (Robbie) y ese fenomenal equipo es que dieron en el blanco. La diana hizo que el mundo entero alcanzara este nivel de éxtasis. Ahora imagina esa versión. Tanta energía, tanta anticipación, tanta emoción…pero no es la versión correcta. De hecho, lo considero una cosa afortunada”, explicaba la ganadora del Oscar.

Hathaway continuó hablando en el programa podcast Happy Sad Confused, elogiando el trabajo de la australiana, tanto en su trabajo delante de las cámaras como en sus labores de producción: “Margot es sublime. Lo que está haciendo como persona creativa y productora es muy emocionante e inspirador (…) como cinéfila y como mujer en Hollywood desde que era niña, estoy encantada con el desarrollo. Realmente creo que su película fue la mejor versión posible.

‘Barbie’: ¿Dónde puede verse la película?

La sinopsis oficial de Barbie es la siguiente: “Barbie lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con fiestas llenas de musica y color. Todos los días son el mejor día, hasta que esta muñeca comienza a tener pensamientos intrusivos y plantearse cuestiones incómodas que no encajan con ese mundo idílico. Esa transformación la llevará al mundo real para saber qué le está pasando a la niña que juega con ella”.

La adaptación está protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, America Ferrera, Will Ferrell, Michael Cera y Connor Swindells, entre otros. Barbie está disponible desde la semana pasada en HBO Max.