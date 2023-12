Netflix, HBO Max y Disney+: las mejores películas de estreno para ver en Navidad

Las plataformas de streaming sacan su artillería pesada en las fiestas invernales y por ello proponemos una selección de las mejores películas de estreno para ver en Navidad y que puedes encontrar en Netflix, HBO Max y Disney +. Así podremos ver la última aventura de Indiana Jones; el fenómeno cinematográfico del 2023, Barbie; la película que representará a España en los Oscar, La sociedad de la nieve; una de las favoritas para la carrera de premios de este año, Maestro y Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego, una fantasía carísima que promete dar mucho de qué hablar.

Netflix: De Bayona a Bradley Cooper, pasando por una saga galáctica

Netflix celebra la Navidad cargando las tintas sobre todo en películas. Teniendo en cuenta la huelga de guionistas y actores que ha afectado a la producción en Hollywood, las series han sufrido retrasos y cancelaciones en esta época del año, por lo que muchos estrenos de películas que ya se habían grabado antes se han retrasado o programado justo para estas fechas. El gigante del streaming nos ofrece una oferta cinematográfica más que estimulante.

Maestro

Una de las películas favoritas para arrasar en los premios cinematográficos más importantes del año. De hecho, ya está nominada a los Globo de Oro. Se trata de Maestro, película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper y producida por Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips. La cinta cuenta la biografía de Leonard Bernstein, emblemático director de orquesta, compositor, pianista, educador musical y escritor. Estreno: 15 de diciembre.

A un irreconocible (y magnífico) Cooper le acompaña Carey Mulligan en el papel de la esposa de Bernstein. Es una película elegante, muy bien escrita y dirigida en la que, sobre todo, brilla el casting.

La sociedad de la nieve

Aunque se estrena en cines el 15 de diciembre, no pasarán ni 20 días para poder disfrutar en casa de la última maravilla de J.A. Bayona. La sociedad de la nieve está arrasando en todos los festivales en los que se ha presentado, cosechando muy buenas críticas, además de ser la gran favorita para ganar en los próximos premios Goya así como para colarse entre las nominadas al Oscar como mejor película extranjera. Y ojo porque tiene muchas posibilidades de conseguirlo. La única cinta que podía arrebatarle la estatuilla dorada era Anatomía de una caída pero esta se cayó de la carrera después de que Francia decidiera no seleccionarla para el Oscar (se dice que es porque la directora de la película Justine Triet cargó contra Macron al recoger la Palma de Oro en Cannes y el presidente francés ‘movió los hilos’ para que no se repitiese la escena en Hollywood). Estreno: 4 de enero de 2024.

El caso es que La sociedad de la nieve se merece todo lo bueno que le pase. Es una película gigantesca e intimista a la vez, dura, claustrofóbica pero profundamente emotiva. Un canto humanista a través de la tragedia de los supervivientes de los Andes. Una joya que va a suponer un fenómeno social.

Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego

Un original de esos que Netflix utiliza para demostrar su poderío. Una superproducción carísima y divertida que pretende crear una nueva saga galáctica. La dirige el mismísimo Zack Snyder (responsable del devenir de DC con películas como El hombre de acero, La liga de la justicia o Batman contra Superman) y se estrenará en dos partes. Estreno: 20 de diciembre.

Cuando una pacífica colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por un poder tiránico, su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora (Sofia Boutella). Esta reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios planetas unidos por una causa común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes.

Disney+ : Adiós al mito

Disney + le regala a sus suscriptores por Navidad, una de las películas de las que más se ha hablado durante el año.

Indiana Jones y el Dial del Destino

Quinta y última aventura del arqueólogo más famoso del mundo. Se esperaba mucho de Indiana Jones y el Dial del Destino pero no respondió en taquilla como se esperaba. Y eso que no es una mala película. Recupera al Indy socarrón y divertido de las primeras entregas pero con un tono crepuscular y pesimista que le viene muy bien teniendo en cuenta la época de su vida en la que se encuentra. Lo mejor es la química entre Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge. Lo peor, sin duda, son unos efectos especiales mediocres. Estreno: 15 de diciembre.

HBO Max: Navidades rosas

Obviamente, HBO Max apuesta para esta época del año por la película más representativa del 2023.

Barbie

Ha sido el fenómeno cultural del año. Precedida por una campaña publicitaria que costó lo mismo que la película y que se estudiará en el futuro, Barbie arrasó en taquilla a nivel mundial y creó una moda. Un filme feminista, divertidísimo, algo simplista pero con toques de genialidad que ahora se puede disfrutar en casa. Ojo, aún le queda mucho recorrido a Barbie. Estamos en temporada de premios y es una de las grandes favoritas. Estreno: 15 de diciembre.