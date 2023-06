Esta es la razón por la que Amy Schumer no participó en la película ‘Barbie’

Aunque ahora sea imposible pensar en la película Barbie sin que Margot Robbie aparezca en nuestra mente, la nominada al Oscar no iba a ser en un principio la protagonista de la adaptación, sino que ese honor iba a caer en la figura de Amy Schumer. En 2016, la actriz de Descontroladas confirmó la participación en el proyecto de la directora Greta Gerwig, pero tras unos meses dijo que dejaría el proyecto por conflictos en la programación. Sin embargo, en una reciente entrevista ha asegurado que su salida no sólo tenía que ver con ese conflicto.

Parte de esa decisión tuvo que ver con los trolls de internet, algo que no ha pasado inadvertido para el resto de miembros del reparto. “El más sentido pésame para los trolls que están sufriendo más de lo que nunca entenderemos”, aseguró la intérprete días después de que se supiera que estaría en el proyecto. Finalmente, la elegida fue Margot Robbie para encarnar al rol protagonista, mientras que Ryan Gosling la acompañaría como su compañero, Ken. A pesar de su salida, Amy Schumer no tiene ningún problema con el filme asegurándole al periodista Andy Cohen de Watch What Happens Live que no podía esperar para ver la película, ya que piensa que “se ve increíble”. Después se sinceró sobre la decisión de abandonar la producción de Warner Bros:

“Creo que dijimos que eran conflictos de programación…eso es lo que dijimos, pero en realidad eran sólo diferencias creativas”. No obstante, sí que dijo que vería el filme y que el nuevo equipo que hay detrás “parece que es muy feminista”. A raíz de esa respuesta, Cohen quiso inferir en sí en el momento en el que estaba dentro del proyecto el equipo no era feminista, a lo que Amy respondió con un escueto “sí”.

Dirigida por Greta Gerwig, la película Barbie también tendrá en su reparto a Emma Mackey, Nicola Coughlan, Helen Mirren, Who Ncuti Gatwa, Simu Liu, Michael Cera y Will Ferrell. La actriz y directora saltó a la fama tras filmar Lady Bird y ahora, ha escrito el guion junto a su pareja, el también director Noah Baumbach.

Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio, justo el mismo fin de semana en el que Nolan estrenará la otra gran apuesta del verano, Oppenheimer.