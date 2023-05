Margot Robbie consiguió que John Cena obtuviese un papel en ‘Barbie’ mientras rodaba ‘Fast X’

John Cena está pasando, sin lugar a dudas, por el mejor momento de su carrera como actor. El exluchador de la WWE no tuvo, al contrario que otras figuras de pressing catch como Dwayne Johnson (“La roca”) una carrera meteórica y ascendente. Más bien sus inicios se resuelven en pequeños papeles y cintas de serie B que a menudo iban directamente al mercado doméstico. De hecho, su gran salto ha sido muy reciente. Su personaje de el Pacificador en Escuadrón suicida y la serie spin-off homónima del antihéroe demostraron que Cena era mucho más que un tótem de acción y que podía brillar tanto en la comedia como en el drama. No obstante, no dejó de lado papeles como el de Jakob Toretto en Fast & Furious 9 y la eminente Fast X. Según la senda que está adquiriendo su carrera, sorprende todavía menos que Margot Robbie le consiguiese su rol en la que será a todas luces, una de las películas del verano: Barbie.

Cena aparece como un tritón en la nueva cinta de Greta Gerwig, pero antes de eso ya había intentado estar en la producción fue rechazado en el casting, según contaba él mismo en una reciente entrevista con el programa Today: “Fue un feliz accidente. No he trabajado con Margot antes. Literalmente nos encontramos al azar como amigos. Fast X estaba filmando al otro lado de la calle de Barbie. Y ella preguntó ‘¿Por qué no haces Barbie? Y le dije ‘¡Lo he estado intentando!’”, a lo que finalmente la actriz australiana respondió “Bueno, haré lo que pueda”.

En realidad tanto John Cena como Margot Robbie sí que han coincidido en la anteriormente mencionada El escuadrón suicida, pero sus declaraciones dan a entender que no compartieron mucho tiempo de rodaje juntos. Más tarde, al actor le ofrecieron el breve pero seguramente ultraparódico cameo de tritón y claro, tuvo que aceptar la llamada. Este fin de semana, Fast X llegará a las salas y Cena continuará su papel del reformado hermano Jakob Toretto. El interpreté siguió la entrevista comparando ambas producciones:

“Creo que Barbie y Fast X comparten muchos paralelismos. Su lista de actores es asombrosa. La lista de actores de Barbie es asombrosa. La lista de actores de Fast X es asombrosa. Tal vez fue una oportunidad para decir ‘oigan ¿estarían dispuestos a tenerme si pudiera hacer algo?’”.

Barbie llegará a las salas el próximo 20 de julio de 2023.