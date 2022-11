Greta Gerwig cuenta cómo estaba aterrorizada por dirigir ‘Barbie’

A juzgar por su corta pero exitosa carrera, podríamos pensar que la actriz, guionista y directora Greta Gerwig, no le teme a ningún proyecto que se le ponga delante. Después de debutar con Noches y fines de semana y asombrar a la crítica con Lady Bird, la cineasta californiana demostró que también podía jugar en la liga del cine mainstream con la adaptación de Mujercitas. A pesar de ello, en 2023 estrenará el que es con diferencia la cinta más ambiciosa de su filmografía y posiblemente, uno de los largometrajes más esperado del 2023. Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling puede romper todos los moldes y encandilar al público, pero a su vez, es un producto arriesgado de esos que, como afirma la propia Gerwig, pueden terminar con una carrera.

Durante el podcast At Your Service de Spotify que presenta la cantante Dua Lipa, la directora acudió para charlar y terminaron hablando cómo no de Barbie, una expectante historia que ha revolucionado las redes gracias a las fotos de los outfits filtrados durante las grabaciones. Gerwig firma el guion junto a su marido, el también director Noah Baumbach. Precisamente, ese inicio, sin saber por dónde empezar “fue aterrador”: “Creo que hay algo en comenzar desde ese lugar donde es como ‘¿Bueno, todo es posible!’ Fue como un vértigo al comenzar a escribirlo. Como ¿por dónde empiezas? ¿Cuál sería la historia?” Aunque precisamente fue ese miedo la razón por la que decidió comprometerse con el proyecto.

“Fue esa sensación que tuve de que sería un terror realmente interesante. Por lo general, ahí es donde están las mejores cosas. Cuando piensas ‘Estoy aterrorizado por eso’. Cualquier cosa en la que dices ‘Esto podría acabar con tu carrera’, entonces dices ‘Está bien, probablemente debería hacerlo’”, argumentaba Greta Gerwig.

Después, agradeció el compromiso de Mattel, la marca detrás de la icónica muñeca. La empresa no quería hacer una película de Barbie cualquiera, sino que estaban completamente comprometidos con la idea que la realizadora y su protagonista Robbie tenían del proyecto. “Mattel fue un socio increíble. Nos han dado tanta confianza y libertad, creo que eso es increíblemente raro. Lo que sea que quisiéramos ser, no intentaron microgestionarlo”.

Warner Bros. Discovery estrenará Barbie el 21 de julio de 2023. Justo el mismo fin de semana en el que Christopher Nolan mostrará al mundo el biopic Oppenheimer. Una aparente coincidencia que no lo es tanto si caemos en el hecho de que será la primera película del director británico después de romper sus relaciones con Warner.