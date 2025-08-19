Tráiler de ‘Good Boy’: el nuevo fenómeno del cine de terror tiene a un perro como protagonista

Ya hemos contado en repetidas ocasiones cómo el horror está siendo la salvación del séptimo arte en este mediocre 2025 cinematográfico. Aunque en realidad, el género lleva varios años siendo un estandarte de calidad y originalidad para una industria dominada por las franquicias y sagas. Así, ante el paupérrimo desempeño de reboots como Los 4 Fantásticos: Primeros pasos o el fracaso de spin-offs como Ballerina, películas refrescantes de la talla de Los pecadores y Weapons han conquistado a la audiencia a través de diferentes formas de tratar las características y vicios de dicha tipología temática. Pero lo auténticamente estimulante para los fans es la capacidad con la que estas narraciones se multiplican, emergiendo como varios fenómenos virales consecutivos. ¿El último? Ya tiene tráiler: Good Boy es la cinta de terror que funciona bajo la perspectiva de un perro.

La propuesta es cuanto menos original y además, su paso por el Festival de cine de SXSW (South by Southwest) no ha hecho más que ampliar la expectación tras la unanimidad positiva de una crítica rendida al peludo protagonista del relato. Si en 2023 los cinéfilos ya quedaron prendidos con Messi, el cánido de Anatomía de una caída, esta va a ser la temporada de Indy. Porque más allá de ser un personaje relevante como lo era el animal del largometraje de Justine Triet, en Good Boy el terror se articula mediante la mirada del perro, el cual debe defender a su dueño de unas oscuras fuerzas que sólo el puede apreciar. De hecho, la sinopsis oficial dice lo siguiente: «Un perro muy leal se muda con su dueño a una casa de campo. Allí descubre fuerzas sobrenaturales que acechan al humano. Es entonces cuando el enérgico amigo del hombre debe hacer lo imposible para evitar que a su amo le pase algo malo».

Tráiler de ‘Good boy’: un perro guardián

First trailer for ‘GOOD BOY’ • Described as a horror film shot from the perspective of a dog who sees its owner haunted by supernatural spirits • Named as one of the most heartbreaking horror films of 2025 with 95% on Rotten Tomatoes In theaters on October 3 pic.twitter.com/MtMQCdorYm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 18, 2025

El primer adelanto de Good Boy comienza con varias grabaciones caseras en las que vemos a Indy siendo un cachorro. Algo que instantes después, contrasta fuertemente con su estancia en la oscura y enigmática casa rural. A Indy el lugar no le inspira demasiada confianza y claro, si algo nos ha enseñado el cine es que los perros reconocen el peligro mucho antes que las personas.

Aparte de la carismática omnipresencia de Indy, el elenco de Good Boy configura un reducido elenco en esta historia de terror liderada por el perro de raza Labrador Retriever, con Larry Fessenden, Arielle Friedman, Shane Jensen y Anya Krawcheck. La trama del filme es un guion original de Alex Cannon y Ben Leonberg, quien además dirige la propuesta como su ópera prima. Un comienzo espectacular en la dirección que ya ha situado su nombre bajo la atenta mirada de los grandes estudios.

El punto de vista en el cine actual

Que Good Boy se centre en la perspectiva de un perro no debería sorprendernos, pues el cambio de miradas en el género es en la actualidad una constante. Hace poco tuvimos el ejemplo de Presence, una narración de Steven Soderbergh que situaba el punto de vista de la ficción en la mirada del fantasma que habitaba una casa y no al revés, como sucede habitualmente en el género.

La sensación de cómo una mascota percibe algo que nosotros no podemos es algo habitual tanto en la ficción como en la realidad. Seguramente aunque a Indy le preocupe su dueño, el suspense y terror de los espectadores pasará porque no le pase nada a este tierno y fiel amigo de cuatro patas.

Good Boy se estrenará en los cines estadounidenses el próximo 2 de octubre. En España todavía no existe una fecha oficial para su proyección en salas.