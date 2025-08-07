Tráiler de ‘El mejor’: Jordan Peele produce un thriller terrorífico sobre el fútbol americano

Tan sólo debemos echar un vistazo a la presente cartelera veraniega para observar cómo, el terror es el género de moda en el mundo cinematográfico. O al menos es la tipología de películas que mejor está sabiendo contentar a la crítica y al público. Hace algunos días por ejemplo, celebrábamos la llegada a las salas de Devuélvemela y este fin de semana podremos ver la esperada Weapons. Pero como la rueda de proyectos no puede dejar de girar, hace escasas horas Universal Pictures acaba de publicar el primer tráiler de El mejor, la nueva cinta producida por el maestro del horror, Jordan Peele.

A pesar de la presencia en los despachos del hombre que nos regaló Déjame salir y Nop, el principal reclamo del filme reside en la presencia de Marlon Wayans. Intérprete completamente abocado al género del humor (tiene pendiente el estreno de Scary Movie 6 en 2026), cuya participación en este thriller de horror deportivo es en sí mismo, una estimulante sorpresa para cualquier cinéfilo. Aunque el protagonismo total va de la mano de Tyriq Withers, un joven ex jugador de fútbol americano al que recientemente hemos podido ver en el reboot de Sé lo que hicisteis el último verano. El resto del reparto secundario se configura con Julia Fox (Diamantes en bruto), Tim Heidecker (Ant-Man y la Avispa) y Jim Jefferies (La historia de las palabrotas), entre otros. Pero, ¿cuál es el punto de partida de El mejor y qué papel tiene la labor de de Monkepaw Productions y Jordan Peele?

No es solo un juego. Lo es todo. #ElMejor ¡14 de noviembre exclusivamente en cines! pic.twitter.com/6F504NCgW5 — Universal Pictures (@Universal_Spain) August 6, 2025

‘El mejor’: sello Jordan Peele

Si hacemos caso a la sinopsis oficial, El mejor se centra en la figura ficticia de Cameron Cade, un quarterback en ciernes que ha dedicado su vida e identidad al fútbol americano. En vísperas del campeonato anual, Cam es atacado por un hincha fanático, sufriendo un traumatismo cerebral que podría poner el punto y final sobre su carrera. Sin embargo, justo cuando todo parece perdido, el joven deportista encuentra una solución en manos del héroe de su infancia: Isaiah White. Un legendario ex jugador que ha sido ocho veces campeón de la disciplina y que ofrece a Cam la posibilidad de entrenarlo en un complejo aislado donde Isaiah vive con su mujer.

No obstante, a medida que prosigue el entrenamiento, el carácter de su nuevo mentor va haciendo mella en el traumado jugador, alcanzando un punto de oscuridad que podría poner en juego mucho más que una carrera deportiva.

No hay gloria sin sacrificio. #ElMejor ¡14 de noviembre exclusivamente en cines! pic.twitter.com/PT7h5QKlDf — Universal Pictures (@Universal_Spain) August 6, 2025

El mejor no es ni mucho menos, el primer ejemplo de proyecto producido bajo el amparo de Jordan Peele. Como hombre de autoridad en la industria, el realizador ha firmado series ya canceladas como Territorio Lovecraft o Hunters, pero también ha ayudado a sacar adelante proyectos hundidos de la talla de Monkey Man, el debut tras las cámaras del actor Dev Patel.

Dirigida por Justin Tipping (Kicks, historia de unas zapatillas) y escrita por Zack Akers y Skip Bronkie, El mejor llegará a las salas de cine españolas el próximo 14 de noviembre.

El futuro del cineasta

Como ya nos tiene acostumbrados, tras El mejor, la carrera de Jordan Peele como director está repleta de incógnitas. Entre otras cosas porque su próximo largometraje, planeado para un estreno en 2026, todavía sigue sin título ni argumento oficial. Eso sí, Peele ha aumentando cualquier expectativa asegurando que podría ser «su favorita» si todo sale bien.