Las películas que no te puedes perder este verano 2025: Brad Pitt, dinosaurios y muchos superhéroes

Con la estación estival ya comenzada, Hollywood da luz verde a toda una serie de blockbusters comerciales que hará las delicias de los cinéfilos más palomiteros. Porque sí, hace mucho tiempo que no teníamos un verano que concentrase tantas superproducciones. Brad Pitt es el primero en partir desde la línea de salida, mientras que Marvel y DC se la juegan con dos reinicios tan ambiciosos como preocupantes dentro del género de los superhéroes, enfrentándose a la ex actriz de la casa de las ideas, Scarlett Johansson, quien lidera la nueva entrega de Jurassic World. ¿Cuál de ellas será el mayor taquillazo mundial? ¿Alguna se estrellará en la cartelera? ¿Encontraremos alguna sorpresa inesperada? A continuación, repasamos algunas de las películas de este verano 2025 que no te puedes perder:

Las películas del verano 2025

‘F1: La película’ (27 de junio)

Como bien le corresponde temáticamente, F1: La película dará el pistoletazo de salida a la gran carrera de las películas de este verano 2025. Una temporada cinematográfica repleta de competencia donde al igual que Top Gun: Maverick, el proyecto de Apple y Warner Bros quiere ser una experiencia cinematográfica brutal. Y más le vale, pues con 300 millones de dólares de presupuesto, el filme necesitará recaudar al menos 600 millones para no obtener pérdidas.

La trama se centra en el ex piloto de Fórmula 1, Sonny Hayes. Un talento inconmensurable pero venido a menos tras un accidente que casi termina con su carrera. Tres décadas después, su antiguo compañero de equipo y ahora propietario de una escudería, le pide regresar para salvar la empresa de la quiebra. Sin embargo, Hayes tendrá de compañero al joven novato Joshua Pearce, quien ha decidido imponer su propio ritmo.

‘Jurassic World: El renacer’ (2 de julio)

Es una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine y ahora, regresa con un libreto escrito por el guionista original de la franquicia, David Koepp. Para ello, Universal ha fichado al director Gareth Edwards (The Creator) y ha configurado todo un elenco de estrellas capitaneado por Scarlett Johansson.

Ambientada un lustro después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología de la Tierra ha demostrado ser inhabitable para los dinosaurios. Los últimos supervivientes se encuentran en islas remotas, cuyo clima tropical se adapta mejor al ecosistema en el que antes vivían estos saurios. Aquí es donde entra la contratista Zora Bennet (Johansson): liderar un equipo para obtener el ADN de tres dinosaurios gigantescos. Dicho material genético contiene la clave para el desarrollo de un medicamento que tendrá efectos milagrosos en la vida de las personas.

‘Elio’ (9 de julio)

No le ha ido demasiado bien en la taquilla norteamericana, pero Pixar siempre es Pixar y al fin y al cabo, siguen siendo unos auténticos maestros del storytelling. Cine familiar de calidad a través de un relato emotivo y repleto de ciencia ficción.

El punto de partida nos pone en la piel de Elio, un niño que intenta encajar en el colegio a pesar de no tener demasiados amigos. Obsesionado con los alienígenas y con el espacio, un día es abducido por una nave y confundido por error con el embajador de la Tierra ante una conferencia de extraterrestres interplanetaria.

‘Superman’ (11 de julio)

James Gunn inicia su andadura fílmica por el nuevo DC Universe con el superhéroe por antonomasia. Encarnado por David Corenswet, esta versión del hombre de acero rehuirá la seriedad y solemnidad de su antecesor, Henry Cavill. Con la bondad del personaje como punto de partida y con ecos del Superman (1978) de Richard Donner, esta no será una historia de origen, aunque prometa presentarnos a muchísimos nuevos personajes de este recién estrenado DCU.

‘Los Cuatro Fantásticos’ (21 de julio)

Al igual que con Superman, Marvel tiene todas sus esperanzas puestas en el reboot de Los Cuatro fantástico: Primeros pasos. La película número 37 del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) hará que la familia superheroica irrumpa a lo grande entre los héroes que todos conocemos. El reparto es tan espectacular como su premisa. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn tendrán que frenar al poderoso Galactus si quieren salvar a su mundo.

‘Los tipos malos 2’ (1 de agosto)

Por supuesto, la cartelera de películas de este verano 2025 trae otras gran producción animada además de Elio. DreamWorks nos trae el seguimiento de esta banda de animales ex criminales reinventados. Esforzándose mucho en ser buenos, de la noche a la mañana se ven incriminados en un golpe a escala mundial organizado por otro grupo de bandidos: las Tipas Malas.

‘Weapons’ (8 de agosto)

Es con diferencia el filme de terror de la taquilla estival. Zach Cregger, responsable de Barbarian (2022), nos trae ahora el misterio de la desaparición de un grupo de niños en una pequeña localidad de norteamericana. Una clase entera que en mitad de la noche, salió de sus casas por voluntad propia para no volver. Sólo uno de ellos no desapareció, mientras la mirada de los padres apunta directamente a una joven profesora.

‘Materialistas’ (14 de agosto)

La responsable de Vidas pasadas (2023) nos regala su segundo triángulo romántico. Aunque ahora Celine Song cuenta con un trío protagonista repleto de estrellas: Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.

‘Agárralo como puedas’ (22 de agosto)

Teniendo en cuenta que ya no se hacen comedias de humor absurdo como las de los hermanos Zucker, el regreso de Agárralo como puedas resulta una bendición para la audiencia. El protagonismo pasa ahora a un Liam Neeson que da vida a Frank Drebin Jr., el hijo del icónico personaje al que encarnó previamente Leslie Nielsen.