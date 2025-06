Ya en cines: Danny Boyle infecta la cartelera con la esperada ’28 años después’

Como cada viernes, las principales novedades aterrizan en la cartelera de estrenos. Un calendario fílmico que va creciendo a medida que nos adentramos en la taquilla estival, pues este año no son pocos los blockbuster que intentarán coronarse como la película más viral de las salas. F1: La película, Jurassic World: El renacer, Superman, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos…alguna de ellas seguramente no logre ser el fenómeno comercial esperado pero hasta entonces, estrenos como el de 28 años después pueden dar la gran sorpresa, infectando en masa a un público deseoso de ver más cine de terror. Sobre todo si este, funciona como una continuación directa de la cinta de culto como 28 días después (2002). Estas son las novedades más relevantes que están disponibles desde hoy mismo en el box office español:

Estrenos de la cartelera

’28 años después’

El terror ha sido una tendencia comercial buenísima para la exhibición en los últimos años y las secuelas tardías, también. Así que dicha mezcla explosiva puede garantizar casi un éxito sin precedentes para los zombis del cineasta Danny Boyle. El director se vuelve a asociar en el guion con su compatriota británico Alex Garland, para volver más de dos décadas después a un mundo postapocalíptico que no pudo recuperarse de un virus devastador.

En 28 años después encontramos a un nuevo grupo de supervivientes que deberán resistir a múltiples peligros en un mundo asolado por hordas de infectados. Uno de los principales reclamos está pues, tras las cámaras. Pero igualmente, en frente de ellas. El casting está repleto de rostros conocidos de la talla de Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer, entre otros. la continuación no quedará aquí, ya que para 2026 está programada una nueva entrega que dirigirá Nia DaCosta, 28 años después: The Bone Temple.

‘Ne Zha 2’

Los espectadores españoles quizás no la tenga en su radar de películas esperadas. Sin embargo, Ne Zha 2 ha sido el fenómeno comercial del año. Impulsada por el propio éxito masivo en china-su país de origen-Ne Zha 2 ha escalado hasta la quinta posición en el ranking de largometrajes más taquilleros de todos los tiempos, superando a apuestas internacionales de Marvel como Spider-Man: No Way Home (2021) o Vengadores: Infinity War (2018). El trabajo dirigido por Yu Yang llega a nuestro país tras recaudar 2.172 millones de dólares en todo el mundo.

‘Bajo un volcán’

Drama romántico en medio de una catástrofe volcánica localizada en Tenerife. La historia nos pone en la piel de Mario Torres, un capitán y piloto militar que llega a la isla en plena erupción del volcán. Aunque parece que el peligro de este ha remitido, Torres termina conociendo a Dani, una experta vulcanóloga que teme una reactivación violenta e inminente. Eso le lleva a un conflicto con el comité científico y a una amenaza medioambiental en la que ambos, deberán luchar para salvar a las máximas vidas posibles.

‘Vírgenes’

A pesar de que la gran atracción comercial del fin de semana sea la de 28 años después, el cine español nos brinda en esta ventana de la cartelera varias producciones nacionales. Otra de estas es la nueva cinta del director Álvaro Díaz Lorenzo, Vírgenes. Una comedia sobre la adolescencia que se contextualiza a finales de los 60, con tres jóvenes que encuentran refugio en Torremolinos con el objetivo de escapar de su rutina. Aunque más que nada lo que desean es perder la virginidad con las suecas. El viaje pondrá en duda todo lo que creían saber hasta el momento de la vida.

‘The Last Showgirl’

El renacer como actriz de Demi Moore en La sustancia ha sido más reconocido internacionalmente, pero aquella no fue la única sorpresa gratificante de una estrella otrora. Pamela Anderson protagonizó lo nuevo de Gia Coppola y por su papel, recibió múltiples alabanzas hasta lograr una nominación en los Globos de Oro.

La trama se centra en una experimentada bailarina que debe planificar su futuro cuando un espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Con 50 años, el futuro profesional parece abrumador y como madre, intenta reparar una tensa relación con su hija.

‘Lo que quisimos ser’

Comedia dramática argentina altamente elogiada por la crítica especializada que aterriza hoy en nuestras salas de cine. La sinopsis nos presenta a un hombre y una mujer que se conocen a la salida de un cine y que comienzan a hablar en una cafetería. Allí fantasean con las vidas que siempre quisieron tener.