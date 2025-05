A Keanu Reeves no le gusta nada el guion de ‘Constantine 2’: «No la conviertan en una de Marvel»

El liderazgo de la saga de John Wick le ha abierto muchas puertas a Keanu Reeves. Entre ellas, la de volver a interpretar a Neo en la fallida Matrix Resurrections (2021) y la de iniciar paralelamente, una carrera autoral que le llevará a protagonizar dentro de un año The Entertainment System Is Down, lo último del dos veces ganador de la Palma de Oro, Ruben Östlund. Pero sin duda, una de las producciones más esperadas de los fans es su regreso al papel cazademonios John Constantine en Constantine 2. Un seguimiento anunciado hace ya tiempo y que según ha contado el actor Peter Stormare, tiene su desarrollo estancado porque el guion no convence al canadiense.

No fue excesivamente bien acogida en su momento, pero con el paso del tiempo, la cinta de Francis Lawrence se convirtió en un título de culto. Por eso, cuando se anunció la secuela en 2022, todos aquellos acólitos del personaje creado por Alan Moore suspiraron al conocer la existencia de una continuación (Algo que sabemos que el propio Moore rechazaría, al igual que cualquier adaptación sobre su obra). No obstante, la materialización del proyecto corre peligro tal y como revela el actor sueco que en la primera entrega dio vida a Satanás. Una información bastante esclarecedora si tenemos en cuenta cómo, en casi estos tres años desde el anuncio de Constantine 2, no hemos recibido ninguna información de la evolución de su preproducción. Pero, ¿qué conflicto real se esconde tras la segunda parte? Pues según revela Stormare, los ejecutivos y el equipo creativo de Lawrence quieren llenar la película de acción y convertirla en una historia más propia de Marvel que del esotérico material original de los cómics.

‘Constantine 2’: un guion muy Marvel

Bajo un estancamiento que por otra parte, suele ser bastante común en el desarrollo de este tipo de producciones, los ejecutivos de Warner Bros no parecen tenerlas todas consigo para ofrecer esa singularidad creativa que desea Reeves. Más en una línea de un blockbuster común, al protagonista no le convencen nada los primeros borradores del guion y Stormare no ha tenido pelos en la lengua a la hora de explicar el conflicto, motivo de la paralización en el desarrollo de la preproducción.

«Hay muchas idas y venidas porque, por lo que sé, Keanu no está contento con los guiones ni con la dirección que toma el estudio…Se está convirtiendo en una película de acción al uso, cuando él quiere algo más profundo, que mantenga la esencia del personaje», contaba el actor de Fargo (1996).

En la entrevista, recogida por The Direct, el carismático intérprete reflexionó sobre lo que debe estar pensando su compañero estrella, al que asegura conocer bastante bien: Creo que Keanu dice ‘Ya hice John Wick. Esta película es espiritual. Trata sobre demonios y gente común. Y quería que siguiera siendo así’. Y hablamos de eso. Quiero hacer a Dios descendiendo exactamente de la misma manera, pero con un traje negro y con un aspecto más o menos parecido al Lucifer de la primera. Soy 12 años mayor, así que será difícil, ya sabes, imitar por completo la primera película. Pero creo que Keanu quiere hacer una secuela muy parecida a la primera».

A Keanu Reeves le encanta el personaje

Durante la charla con el medio, Stromae dejó bastante claro que él también tiene la misma postura que Reeves, asegurando que no era necesario «añadir mucha acción ni tiroteos».

«Keanu está muy orgulloso de eso. Luchó para que fuera un personaje que le encantara y quisiera desarrollar», apuntaba. Por último el actor entabló un discurso bastante crítico con el sistema de estudios y con el intento de cambiar la esencia del primer filme:

«Se convierte en una película de acción, y no en profundizar cada vez más en los personajes. Creo que quiere reinterpretar a su personaje, Constantine, con la misma solidez que en la primera. Le costó mucho tiempo convertirse en una película de culto, pero funcionó de verdad y volverá a cautivar al público. No hace falta añadir mucha acción ni tiroteos. Hay otras películas. No la conviertan en una película de Marvel. Déjenlo estar».

Constantine 2 está programada para llegar a los cines en 2026, pero teniendo en cuenta todos estos problemas…parece improbable que podamos verla hasta al menos, 2027.