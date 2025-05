Keanu Reeves y Sandra Bullock vuelven a colaborar en nuevo thriller, 30 años después de ‘Speed’

Los reencuentros cinematográficos están a la orden del día, tanto en la pequeña pantalla como en el corazón de Hollywood. Desde la reunión de Friends (1994) al aniversario de la saga Harry Potter, pasando por secuelas tardías de gran impacto comercial, como Top Gun: Maverick (2022) o Bitelchús Bitelchús (2024). Porque a día de hoy, la nostalgia funciona como uno de los sentimientos más explotados, dentro de las realidades de una major que cada vez, consiguen menos público en las salas. No obstante, esa idea de reencuentro traspasa lo puramente narrativo y por ello, cuando se anuncia que dos actores como Keanu Reeves y Sandra Bullock volverán a colaborar en un nuevo thriller, años después de coprotagonizar Speed (1994), los cinéfilos no pueden hacer más que aplaudir.

30 años desde el filme frenético dirigido por Jan de Bont, el dúo que también nos trajo La casa del lago (2006) volverá a compartir plano en una cinta de suspense todavía sin título, que sabemos que producirá Amazon MGM Studios. Según se informa desde varios medios norteamericanos, la película en cuestión tendrá un componente romántico. Pero Keanu Reeves y Sandra Bullock no serán los únicos miembros del equipo de Speed que volverán a colaborar, pues también se ha anunciado la participación del productor Mark Gordon, a quien se menciona como máximo artífice de volver a reunir a estas dos estrellas de la meca del cine. En el apartado creativo, el guion corre a cargo de Noah Oppenheim, autor del libreto de títulos como Jackie (2016) o El corredor del laberinto (2014), aparte de ser el cocreador de la reciente miniserie de Netflix, Día cero (2025). Oppenheim ejerce además como productor, siendo junto a Gordon, los dos responsables de presentar la idea por primera vez a Reeves y a Bullock. La propia ganadora del Oscar firmará la historia a través de su sello Fortis Films, mientras que Bibby Dunn en The Mark Gordon Company y Sarah Bremmer de Prologue Entertainment, cierran el apartado ejecutivo de primer nivel de la película.

Tanto la presencia de Oppenheim como la de Gordon, suponen dos activos especialmente relevantes dentro de la industria. El escritor es responsable del futuro proyecto todavía sin título de Kathryn Bigelow, mientras que el ejecutivo está inmerso en la próxima adaptación de Las Crónicas de Narnia que Greta Gerwig está creando para Netflix.

Keanu Reeves y Sandra Bullock

Los reveses en las respectivas carreras de Keanu Reeves y Sandra Bullock, les han situado durante varios años en una especie de noria meritoria frente al público y la crítica. Bullock logró llevarse la estatuilla dorada por su papel en The Blind Side (2010), aunque ese mismo año lograría el Razzie (anti-Oscar) gracias a Loca obsesión. Con varias idas y venidas en su filmografía, lo cierto es que la norteamericana ha estado presente en comedias románticas tan deficientes como Las fuerzas de la naturaleza (1999) o Siempre queda el amor (1998), pero del mismo modo ha protagonizado propuestas tremendamente valoradas de la impronta de Gravity (2013) o Crash (2004). Actualmente su ritmo de trabajo se ha visto reducido, pero todavía a día de hoy esta actriz de 60 años consigue generar gran expectación bajo proyectos como por ejemplo la comedia de aventuras, La ciudad perdida (2022) o el éxito de Netflix, A ciegas (2018).

Algo parecido en realidad, sucede con Reeves. El canadiense fue la gran estrella mundial gracias a la saga Matrix y sin embargo, tras varios años protagonizando fracasos comerciales y críticos, su leyenda y presencia mediática se fue apagando poco a poco. Ahí es justo cuando entró en escena su papel en John Wick (2014), resucitando su carrera como referente en el cine de acción y de paso, personajes como su cazador de demonios de DC en Constantine 2. Incluso en clave autoral, podremos verle protagonizando lo nuevo de Rube Östlund, The Entertainment System Is Down en 2026.

Una película original: clave para Bullock

Muchos fans se preguntarán como una nueva colaboración entre Keanu Reeves y Sandra Bullock no está ligada a una hipotética Speed 3. Pero eso tiene mucho más que ver con la inapetencia de la actriz que de la propia predisposición del protagonista. Porque Reeves no estuvo en la secuela Speed 2, pero Bullock sí y esa es la principal razón por la que en su carrera no le ha gustado especialmente protagonizar franquicias, pues todavía se siente «avergonzada» de la continuación que cambió el autobús de la primera parte por un crucero.

Todavía se desconoce cuándo se producirá el estreno de este nuevo thriller romántico, pero los tiempos de producción apuntan a una premiere para 2027. ¿Llegará directamente al mercado del streaming o pasará por cines?