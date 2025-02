Llega a Madrid la exposición inmersiva de Friends: entradas, dónde es, horarios y qué vas a ver

¿Eres fan de la serie Friends? Si alguna vez has soñado con tomarte un café en el tan recordado Central Perk, sentarte en los sofás de Joey y Chandler o asomarte por la icónica puerta morada del apartamento de Rachel y Monica, esta es tu oportunidad ya que Madrid recibe una experiencia inmersiva que cualquier seguidor de esta serie no puede perderse. Toma nota porque te explicamos a continuación todo sobre la exposición inmersiva de Friends que llega a Madrid: entradas, dónde es, horarios y qué vas a ver

The FRIENDS Experience: The One in Madrid es el nombre de la experiencia inmersiva que aterriza en la capital el próximo mes de marzo, y que ofrece a los fans de la serie una experiencia inmersiva y nostálgica que no se pueden perder. En concreto, las fechas que debes anotar van del 17 de marzo hasta el 29 de junio de 2025, que será cuando IFEMA Madrid se convertirá en el epicentro de la serie Friends, con decorados recreados al detalle y muchas sorpresas. La exposición ya ha triunfado en otras ciudades como Nueva York y París, y ahora llega a España con una versión que promete hacer las delicias de los seguidores de la serie. Con escenarios icónicos, accesorios originales y una tienda de merchandising exclusiva, la experiencia promete ser inolvidable. Así que, si Friends forma parte de tu vida, prepárate para revivir los mejores momentos de la serie en un entorno diseñado para que sientas que formas parte del grupo de amigos más famoso de la televisión.

Llega a Madrid la exposición inmersiva de Friends

La exposición inmersiva de Friends en Madrid te permitirá recorrer algunos de los lugares más memorables de la serie. Desde el apartamento de Rachel y Monica hasta el piso de Joey y Chandler, pasando por el legendario Central Perk, cada espacio está cuidadosamente recreado para que te sientas dentro de la serie.

Podrás girar el sofá de Ross en la escalera, tumbarte en los sillones reclinables de Joey y Chandler o incluso posar junto a la fuente de la cabecera de la serie. Todo está pensado para que puedas hacerte fotos y recrear las escenas más divertidas y emotivas de Friends.

Accesorios y disfraces: más que una exposición

Si alguna vez te has preguntado qué se siente al vestirse como Rachel o Monica, o cómo se ve de cerca la famosa carta de 18 páginas (“por delante y por detrás”), aquí podrás descubrirlo. La exposición incluye una colección de accesorios y disfraces que te harán viajar en el tiempo.

Desde el traje del Armadillo Navideño hasta el adorable Hugsy de Joey, todos los elementos han sido recreados para que vivas la experiencia completa. Además, podrás conocer más detalles sobre el vestuario de los personajes y su evolución a lo largo de las diez temporadas.

La mejor tienda de merchandising

Si después de recorrer la exposición quieres un recuerdo especial, no puedes perderte la tienda oficial. Allí encontrarás desde tazas del Central Perk hasta Crap Bags y marcos de fotos con el icónico marco amarillo. Y si siempre quisiste tener tu propio Hugsy, esta es tu oportunidad.

Fechas y entradas para la exposición de Friends en Madrid

Fechas : Del 17 de marzo al 29 de junio de 2025

: Del 17 de marzo al 29 de junio de 2025 Lugar : IFEMA Madrid, Pabellón 14.1

: IFEMA Madrid, Pabellón 14.1 Duración estimada: 1 hora por sesión

estimada: 1 hora por sesión Accesibilidad : Adaptado para personas con movilidad reducida

: Adaptado para personas con movilidad reducida Edades: Apto para todos los públicos

Las entradas para la exposición se ponen a la venta este 11 de febrero a partir de las 12:00 horas. Si no deseas quedarte sin la tuya puedes apuntarte a la lista de espera en la web de Fever.

Horarios de apertura

Lunes a jueves: 16:00 – 20:30 (Cierre 21:30)

Viernes, sábados y domingos: 10:00 – 20:30 (Cierre 21:30)

Cómo llegar a IFEMA Madrid

La exposición se llevará a cabo en IFEMA Madrid, Avenida del Partenón, 5, 28042, Madrid. Hay varias formas de llegar:

Metro: Línea 8 (Nuevos Ministerios – Aeropuerto T4), estación Feria de Madrid. El pabellón 14.1 está a 5 minutos caminando.

Línea 8 (Nuevos Ministerios – Aeropuerto T4), estación Feria de Madrid. El pabellón 14.1 está a 5 minutos caminando. Autobús: Líneas EMT: 73, 112, 122 y 828, parada IFEMA – Feria de Madrid.

Líneas EMT: 73, 112, 122 y 828, parada IFEMA – Feria de Madrid. Coche : Acceso directo desde la M-11, salidas 5 o 7. IFEMA cuenta con aparcamientos cercanos al Pabellón 14.1.

: Acceso directo desde la M-11, salidas 5 o 7. IFEMA cuenta con aparcamientos cercanos al Pabellón 14.1. Desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: Metro Línea 8, dirección Nuevos Ministerios, parada Feria de Madrid. En taxi o VTC, el trayecto dura aproximadamente 10 minutos.

Ahora solo te queda esperar a que salgan las entradas este próximo 11 de febrero. Se recomienda comprarlas con antelación, ya que se espera una gran demanda teniendo en cuenta el éxito de la serie y el interés que ha generado esta experiencia inmersiva en las ciudades por las que ya ha pasado. No lo dudes entonces y únete a la lista de espera para recibir acceso prioritario a la compra.

Si Friends ha sido parte de tu vida y quieres sumergirte en su universo como nunca antes, esta exposición es una cita obligada. Prepara tu cámara, repasa tus frases favoritas y vívelo en primera persona.