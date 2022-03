Todos los actores de Hollywood tienen películas en las que se arrepienten de haber estado. Manchas negras en un historial impoluto de buenos títulos que permanecen en la memoria de algunos cinéfilos, pero sobre todo, en la mente de los propios artistas. Un claro ejemplo es George Clooney, quien se sonroja cada vez que le preguntan por Batman y Robin o Timothée Chalamet, que por simple promoción en su carrera hacia el Oscar renegó de haber formado parte de la Días de lluvia en Nueva York de Woody Allen. El turno de lamentos le ha llegado a Sandra Bullock. La exitosa actriz está traumada con las secuelas desde que en 1997 protagonizó Speed 2.

Actualmente, Bullock se encuentra promocionando La ciudad perdida, la comedia de aventuras que protagoniza junto a Channing Tatum. Ha sido en una de las entrevistas de esta gira, en la que la ganadora del Oscar se ha sincerado totalmente sobre la terrible secuela que cambió el famoso autobús, por un barco. “Tengo uno (al que) nadie se acercó y todavía estoy avergonzada de haber estado dentro. Se llama Speed 2”, apuntaba la actriz al periodista de Too Fab. “He sido muy elocuente al respecto. No tiene sentido. Barco lento. Yendo lentamente hacia una isla”, continuaba jactándose la intérprete.

En la entrevista promocional de Sandra Bullock, también estaba Daniel Radcliffe ya que es el villano de La ciudad perdida. Su presencia reforzó la comicidad del momento, ya que el actor es sobre todo, conocido por las múltiples entregas de la franquicia Harry Potter. “Esa es una (película) que desearía no haber hecho y que no vinieron los fanáticos, que yo sepa, excepto tú”, continuaba diciéndole la protagonista de The Blind side al reportero. Radcliffe intervino para consolar a Bullock: “Siento que también tenía una especie de amor de culto”. “Muy silencioso. Como cinco personas”, le replicó bromeando la actriz.

El argumento de Speed 2 continuaba la historia de Annie (Bullock) y su nuevo novio (Jason Patric), quienes intentaban evitar que un crucero del caribe se estrellase contra una estación petrolera. Keanu Reeves, su coprotagonista en la exitosa primera entrega, rechazó la secuela. Una decisión que hoy en día, a Bullock le hubiese gustado tomar. A partir de ahí, la veterana estrella tuvo muy en cuenta, la decisión de continuar en el elenco de las secuelas de sus películas.

La secuela costó alrededor de 125 millones de dólares, generando una taquilla de 160 millones. Unas cifras que suponen unas serias pérdidas para el estudio. Sobre todo, teniendo en cuenta que la primera entrega costó 28 millones y consiguió 350 en la cartelera mundial. La ciudad perdida se estrenará en los cines el próximo 13 de abril.