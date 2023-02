El guionista de ‘Soy leyenda 2’ asegura que se han inspirado en ‘The last of Us’

Hace algunos días nos enteramos que Soy leyenda 2 era una realidad. La secuela, volvería a contar con Will Smith como protagonista y añadiría a la joven estrella Michael B. Jordan al reparto. Pero, si ahora mismo los fans recuerdan la cinta… ¿no moría nuestro solitario protagonista para salvar a Anna (Alice Braga) y a su hijo Ethan (Charlie Tahan), encontrando la cura que sería la salvación de la humanidad? Pues sí, pero la cinta dirigida por Francis Lawrence también tenía un final alternativo en el que Robert Neville (Smith) llegaba a una especie de acuerdo tácito con los infectados salvando a uno de ellos y en definitiva, sobreviviendo todos. Ese será el punto de partida de la segunda parte y para más información, el guionista y productor Akiva Goldsman ha asegurado que tanto el videojuego como la serie de HBO The last of Us han inspirado, en gran medida, la continuación de su historia.

“Esto comenzará unas décadas más tarde que el primero. Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis pero también después de un lapso de 20 a 30 años”, le contaba Goldsman a Deadline. El escritor además, planteó la disyuntiva de ver cómo la tierra reclamaba el mundo y cómo el hombre dejaba de ser el “inquilino principal”. El guionista continuó: “Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas. Nos remontamos al libro original de Richard Matheson y al final alternativo en lugar del final publicado en la película original. Matheson estaba hablando de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar”.

De esta forma, Goldsman prometió que en Soy leyenda 2 habrá un poco más de fidelidad respecto al texto original. La cinta original volvió a ponerse de moda con motivo de la pandemia del COVID-19, ya que la historia seguía a un científico que vivía solitariamente en una ciudad de Nueva York devastada por unos mutantes. Durante años, Smith recalcó que no quería saber nada sobre una posible continuación, pero hace poco decidió escuchar esa nueva idea y ahora, le parece “un concepto realmente genial” según le contó previamente a Entertainment Tonight.

Se desconoce cuándo comenzará el rodaje de Soy Leyenda 2 ni existe todavía una fecha de estreno.