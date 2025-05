Tráiler de ‘Good Fortune’: Keanu Reeves es el ángel de la guarda de Seth Rogen

Tras años de esperas e irónicamente, con la mala fortuna de las huelgas de Hollywood en su contra, el cineasta Aziz Ansari por fin debutará en el campo del largometraje con Good Fortune. Una película en la que Keanu Reeves interpreta al ángel guardián del rol de Seth Rogen, contando además con Ansari como coprotagonista aparte de sentarse tras cámaras y firmar el guion de este proyecto que produce y distribuye Lionsgate. Compañía que hace escasas horas, acaba de compartir el primer y breve tráiler de un filme que a primera vista, parece respira cierta frescura y originalidad en su divertido planteamiento. Desde luego, hace bastante que no vemos al protagonista de John Wick protagonizar una comedia de este calibre.

Good Fortune se anunció por primera vez en abril de 2023, como una producción que sería la ópera prima de Ansari, después de que el proyecto de Being mortal que iba a dirigir, quedase en el limbo en abril de 2022 en medio de las acusaciones de conducta sexual inapropiada de Bill Murray en el set. Aunque más tarde, la estrella de de Lost in Translation (2003) aseguró que la investigación derivó en un malentendido. La sinopsis oficial dice lo siguiente: «Un ángel bien intencionado pero bastante inepto llamado Gabriel (Teeves) cambia las vidas de un hombre luchador (Ansari) por las de su amigo rico (Rogen), heredando el primero el lujoso estilo de vida del segundo mientras este, experimenta las penurias económica del humilde trabajador». La cinta completa su elenco con Keke Palmer (Nop), Sandra Oh (Entre copas), Joe Anoa’i (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Evan Shafran (Rebel Moon) y Stephen Henderson (Dune), entre otros.

Tráiler de ‘Good Fortune’

En el adelanto podemos apreciar como Gabriel está cansado de trabajos menores que consisten en evitar que alguien tenga un accidente de coche. Pero el rol al que da vida Reeves desea algo más elevado: quiere cambiar las vidas de las personas. No obstante y como bien le aconseja el ángel de Oh, primero debe encontrar a «una alma perdida». Y ese es por supuesto, Arj. A pesar de que al principio no le convenza demasiado eso de tener un ángel de la guarda.

Ansari es toda una referencia en el género del humor, pues él fue el principal creador u protagonista de una de las primeras y mejor valoradas series de Netflix, Master of None (2015). Eso si, sus inicios en la industria llegaron a través de sus primeras colaboraciones interpretativas con el propio Seth Rogen en películas como Juerga hasta el fin (2013) o Cuerpos de seguridad (2009), iniciando su presencia delante de las cámaras en el programa de sketches Human Giant (2007) y formando parte del divertidísimo y talentoso elenco de la serie Parks an Recreation (2009). Good Fortune marca el regreso de Ansari a la dirección, tras casi un lustro desde que estrenó para la «gran N roja» el capítulo especial de Master of None: Momentos de amor (2021). Esta nueva comedia llegará a los cines estadounidenses el próximo 17 de octubre y desgraciadamente, en España todavía no tiene una fecha de estreno fijada.

La complicada agenda de Rogen y Reeves

Sabemos que posiblemente debido a su amistad, Rogen habrá luchado por estar presente en Good Fortune y de seguro que intentará resucitar junto a Ansari el proyecto de Being Mortal. Aunque el principal problema es que seguramente Rogen esté un tanto ocupado con el desarrollo de la segunda temporada de The Studio. La serie metacinematográfica ha sido un éxito en Apple TV +, desmarcándose como una de los mejores seriales del presente 2025. Además Rogen estará presente en The Invite, la nueva película dirigida por Olivia Wilde que nace como un remake de la española Sentimental (2020).

Por su parte, a Reeves lo podremos ver mucho antes, ya que en poco más de una semana compartirá pantalla en Ballerina, el spin-off de la saga John Wick. El actor de Matrix (1999) quiere dar un vuelco a su perfil de héroe de acción que tan a pulso se ha ganado protagonizando la saga de Chad Stahelski y por eso, próximamente lo veremos en lo nuevo de Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down (2026) y en la segundo filme de Jonah Hill como director, Outcome. tras ello, recuperará su papel de Baba Yaga en John Wick 5 y volverá a enfundarse la gabardina de Hellblazer en Constantine 2.