Un plano secuencia de dos horas: la película bélica más ambiciosa está completamente gratis online

El cine ha representado en múltiples ocasiones los acontecimientos bélicos de nuestra historia, manteniendo una dinámica general que ha llevado a que varios de los títulos más destacados en los 130 años de vida del séptimo arte, obtuviesen el reconocimiento de los premios y su correspondiente impacto comercial en las salas. Stanley Kubrick, Steven Spielberg o Christopher Nolan son sólo algunos de los grandes cineastas de prestigio que han visto en la temática la oportunidad de explorar narraciones que habitualmente, suelen esconder reflexiones profundas sobre los grandes males detrás de estos conflictos. Gracias al streaming, en la actualidad tenemos un notable acceso a miles de producciones de esta índole y por eso hoy, no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendar el largometraje reciente más ambicioso para el género, disponible gratis en el streaming. Nos referimos al plano secuencia de dos horas, la película bélica 1917.

Estrenada en 2019, el filme de Universal Pictures lo tenía todo para arrasar en la alfombra roja. En la silla de dirección encontramos a Sam Mendes, el cineasta británico que ya había conquistado los Oscar en el año 2000 con American Beauty y que posteriormente nos ofrecería joyas de la talla de Camino a la perdición o Revolutionary Road. Mendes venía de demostrar su capacidad para con la taquilla, gracias a sus dos aportaciones a la saga de James Bond, Skyfall y Spectre. Pero de alguna forma, había perdido esa imponente presencia en el circuito de premios. Cuatro años después, volvió por la puerta grande con 1917. La cinta destinada a hacer historia por su planteamiento técnico y artístico en clave de odisea entre las trincheras de la I Guerra Mundial.

Con ese titánico objetivo en mente y con la pretensión de relatar el viaje en un plano secuencia conjunto, la película bélica fichó a otras grandes leyendas del celuloide, como Thomas Newman (Cadena perpetua) en el apartado de la banda sonora o Roger Deakins (Blade Runner 2049)-otro habitual en el cine de Mendes-en el campo de la dirección fotográfica.

1917 está disponible completamente gratis en la plataforma de RTVE Play hasta el 20 de enero de 2026.

¿De qué trata ‘1917’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake reciben una misión aparentemente imposible. Deben entregar un mensaje para evitar un ataque mortífero contra cientos de soldados, entre los que se incluye el hermano de Blake. Para cumplir dicho trabajo deberán atravesar el territorio enemigo en una misión contrarreloj repleta de peligros».

George Mackay (Captain Fantastic) lleva en sus carnes el protagonismo absoluto de una trama que concentra a su alrededor, algunos de los intérpretes más famosos de la cinematografía británica. Mark Strong, Richard Madden, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Daniel Mayans y Andrew Scott configuran un casting de apariciones memorables.

El plano secuencia con truco: ¿la película bélica definitiva?

A pesar del acabado final, el plano secuencia de esta película bélica no es del todo real.

Coordinar 120 minutos de metraje, actores y situaciones sin el más mínimo error es una tarea imposible y por tanto, el artificio parte de una combinación magistral de tomas largas con una edición digital diseñada para funcionar como un pegamento invisible que cause el efecto pretendido: un realismo repleto de tensión y un ejercicio de inmersión audiovisual sin precedentes.

1917 estuvo nominada a 10 premios de la Academia, llevándose a su vitrina finalmente, las consideraciones de mejor fotografía, sonido y efectos visuales. La producción recaudó 394 millones de dólares en todo el mundo y actualmente, no se encuentra disponible bajo suscripción en ninguna plataforma de streaming en España. Así que su paso por RTVE Play, representa una oportunidad única estas semanas de disfrutar de una de las piezas más imponentes del género bélico en el cine contemporáneo.