Sam Mendes critica la falta de autoría en James Bond: «Quieren directores controlables»

Sam Mendes es un director sin el que no se podría entender la figura del James Bond pos-Pierce Brosnan. Es decir, el 007 moderno que alcanzó su máximo esplendor a través del esmoquin de Daniel Craig. Pues aunque es Martin Campbell quien dirigió la estimable Casino Royal, fue el británico el que elevó el relato con la gigantesca Skyfall y la continuista Spectre, las dos entregas más taquilleras de la historia de la franquicia. Pero a pesar de ser el artífice de dos de las más grandes entregas de la propiedad intelectual, ahora Mendes ha sorprendido con una crítica sobre los ejecutivos que manejan el estudio y que tienen los derechos de explotación del personaje.

El cineasta dio un prominente salto comercial cuando aceptó asumir la nueva misión del agente más famoso del MI6. No obstante, en lo académico ya había demostrado ser uno de los autores cinematográficos más potentes de la primera década del siglo XXI. Un nivel con el que logró ganar dos premios Oscar en el año 2.000 por American Beauty (Mejor película y Mejor dirección). Su carrera emergente y calidad como narrador de historias no se quedaría ahí y a los tres años estrenaría la portentosa Camino a la perdición. El recorrido fílmico de Mendes es uno de los más regulares del cine reciente, teniendo el pasado 2020 otra oportunidad para brillar en la alfombra roja, gracias a su retrato bélico en forma de plano secuencia con 1917. El realizador no logró en aquel momento replicar su estatuilla dorada, pero volvía a demostrar que su desempeño como artista mezclaba poderosamente la técnica con el arte hasta enamorar al mismo tiempo, al público y a la audiencia. Sin embargo, Mendes no cree en un regreso a la MGM (ya propiedad de Amazon) para relanzar el nuevo Bond, porque según afirma, el estudio quiere algún tipo de director que puedan moldear y controlar a su antojo.

Sam Mendes no cree en una vuelta a 007

Hablando recientemente con los medios, Sam Mendes fue muy sincero con la posibilidad de un hipotético regreso a una propiedad intelectual que todavía casi cuatro años después, no le ha encontrado un sustituto a Daniel Craig. Desgraciadamente, lo peor de esa dilatación es que según contó la productora ejecutiva Barbara Broccoli, ni siquiera se había planteado todavía un primer borrador para la próxima película por mucho que los noticieros hablen abiertamente de Aaron Taylor-Johnson como el nuevo espía con licencia para matar.

Por sus palabras, da la sensación de que Mendes ha superado ya en más de un sentido a la IP de James Bond, argumentando que tanto Broccoli como su equipo (y ahora Amazon MGM), prefieren cineastas emergentes que sean «más controlables».

«Quieren personas un poco más maleables, que estén en una etapa más temprana de su carrera, que tal vez lo usen como un trampolín y que sean más controlables por el estudio», le explicaba Mendes al medio Inverse. Al mismo tiempo, el oscarizado realizador evadía la pregunta de regresar al resurgir cinematográfico del personaje creado por Ian Fleming: «Lo dudo. Fue muy bueno para mí en ese momento de mi vida. Sentí que me liberó de viejos hábitos. Me hizo pensar en una escala mayor. Me hizo usar diferentes partes de mi cerebro. Tienes que tener mucha energía».

Lo próximo debería ser una directora

Puede que Sam Mendes no quiera volver a la silla de director para continuar con el legado de Bond, pero en 2022 tenía bastante claro que la IP necesitaba un cambio sustancial para la próxima película: la futura cinta debería tener a una directora tras las cámaras. «Creo que el actor que interpreta a Bond va a evolucionar, el director tiene que evolucionar. Creo que sería maravilloso ver a una mujer dirigiendo a Bond. Creo que sería maravilloso», le contó en su momento a Deadline.

Sabemos por la propia Barbara Broccoli que James Bond seguirá siendo un personaje masculino, por mucho que vaya a reinventarse en el estilo elegante del héroe británico. Fue escrito como un hombre y creo que probablemente seguirá siendo un hombre. No tenemos que convertir personajes masculinos en mujeres. Simplemente creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia se adapte a esos personajes femeninos», le expresaba la productora a The Guardian en 2023.

Por el momento se desconoce cómo será la vuelta del icónico héroe de acción, ni en definitiva quién es el intérprete que finalmente se vestirá con su elegante vestimenta. Amazon MGM no tiene ninguna prisa con el futuro de la franquicia y parece que tampoco quieren dar ningún paso en falso.