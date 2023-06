Martin Cambell (‘Casino Royale’) asegura que este actor perdió su papel de James Bond por parecer «demasiado joven»

Actualmente parece que no se pueda hablar de otra cosa en torno a la franquicia de James Bond. Y es que a diferencia de quiénes lideran los proyectos detrás de las cámaras en otras superproducciones, en la adaptación del personaje creado por Ian Fleming, la elección del actor que adquirirá la licencia para matar es crucial para todo el marketing promocional que vendrá después, además de que en principio es una decisión a la que el intérprete deberá atarse durante años sacrificando otros papeles venideros. Lejos de conocer quién será el que se enfundará el esmoquin, gracias al director Martin Campbell hemos podido conocer qué otra figura de Hollywood pudo haber sido un agente 007 fantástico pero que desgraciadamente, se veía “demasiado joven” para dar vida a un mito tan ligado a la experiencia y a la madurez.

Campbell fue el encargado de dirigir Casino Royale, el reinicio con Daniel Craig de la IP de la MGM, pero es que años atrás también fue el responsable de estar detrás de las cámaras de Goldeneye, el estreno de Pierce Bronan como el espía británico. Por tanto, este neozelandés conoce bastante cómo funcionan las narrativas en torno a James Bond. Pasados los años, le ha confesado a Express UK que Henry Cavill estuvo a punto de ser el agente del MI5: “Se veía genial en la audición. Su actuación fue tremenda. Y mira, si Daniel (Craig) no existiera, Henry (Cavill) habría sido un excelente Bond. Se veía genial, estaba en gran forma física…muy guapo, muy cincelado. Solo se veía un poco joven en ese momento”.

Debbie McWilliams, la directora de casting en la franquicia desde 1981, reveló hace poco que el próximo Bond deberá poseer una “seriedad” madura para interpretar el papel. “Cuando empezamos, observamos a muchos actores más jóvenes y simplemente no creo que tuvieran la seriedad. No tenían la experiencia, no tenían la capacidad mental para asumirlo, porque no es sólo la parte que están asumiendo, es una responsabilidad enorme”, declaró cuando le preguntaron por el nuevo actor que estará detrás de las cámaras en el futuro de la saga.

A día de hoy, todavía no hay una confirmación sobre quién será el nuevo James Bond por lo que parece que seguramente el reinició llegará entre finales de 2025 y 2026. Será la primera vez que la IP de la MGM esté supervisada por Amazon, después de que el gigante absorbiese a la compañía hace casi dos años.