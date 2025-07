El electrodoméstico que tenemos todos y que hay que desenchufar siempre que no lo estemos utilizando: lo piden los expertos

Todos tenemos en casa un electrodoméstico que hay que desenchufar siempre que no lo estemos utilizando, los expertos no dejan lugar a dudas. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que puede acabar siendo lo que marque estos días. Por lo que, habrá llegado ese día en el que empezaremos a ver un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que marque estos días.

Los expertos piden desenchufar siempre este electrodoméstico

Los expertos de la Escuela Nacional de Capacitación nos advierten de que: «El microondas, a pesar de ser un electrodoméstico de pequeñas dimensiones, es uno de los villanos del ahorro energético, ya que consume una considerable cantidad de energía eléctrica que puede incrementar la factura de luz de nuestro hogar. Según información del Ministerio de Energía y Minas, un simple microondas, por término medio, es capaz de consumir entre 1.000 y 1.500 voltios en funcionamiento. Cuando está en modo de espera, el consumo se reduce considerablemente, pero sigue siendo importante, ya que puede ser entre 13 y 14 vatios. Asimismo, si dejaste la puerta abierta y sigue enchufado, consume 25,79 voltios. Asimismo, debes tener en cuenta que la cantidad de consumo de energía de tu microondas depende también del tipo que estés usando: solo microondas (300 a 1.300 vatios/hora), equipado con la rejilla (1.400 a 2.700 vatios/hora) y con grill (2.500 a 3.500 vatios/hora)».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque es inevitable el alto consumo del microondas, existen ciertas acciones que podemos realizar para evitar que el gasto de energía eléctrica sea mucho más alto. Estos son los siguientes:

Usar filtros de línea: aquellas extensiones con varias tomas y un botón de encendido/apagado.

Desenchufar el microondas: es uno de los aparatos eléctricos que más repercute en la factura de luz, por lo que debemos acostumbrarnos a desenchufarlo siempre.

Ajustar la potencia: la potencia programada interfiere con el volumen de consumo del aparato.

No calentar agua en el microondas: calentar agua en este electrodoméstico es un desperdicio de energía.

No lo utilices para descongelar alimentos: no es buena idea utilizar el microondas para esta acción, ya que puedes hacerlo en la nevera.

