Tendremos ‘The Beatles’ para rato: Sam Mendes prepara cuatro películas sobre los de Liverpool

Las películas biográficas están funcionando francamente bien en Hollywood, sobre todo las que narran la vida de las leyendas de la música. La primera que abrió este melón fue Bohemian Rapshody, más tarde llegaría Elvis y recientemente Bob Marley: One Love, que va camino de superar los 100 millones de dólares en su recaudación global. En 2025, veremos la historia de Michael Jackson también en la gran pantalla y ahora, como era de esperar, se ha anunciado que The Beatles tendrán del mismo modo, su vida representada en la gran pantalla. Lo que no esperábamos bajo ninguna circunstancia es que Sony, fuese a producir cuatro largometrajes, uno por cada miembro de la banda.

Cada una de estas películas estará contada desde la perspectiva de cada miembro de la banda de Liverpool (John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison), siendo un proyecto supervisado y dirigido por el ganador del Oscar, Sam Mendes. La idea se encuentra en una frase muy temprana de desarrollo, pero se conoce que la productora y distribuidora de origen nipón pretende proyectar en cines la primera entrega en 2027. Por supuesto, Sony cuenta con el apoyo de Apple Corps, la empresa que gestiona las licencias de todo lo relacionado con The Beatles. Importante no confundirla con la empresa tecnológica fundada por Steve Jobs, aunque esta última fue demandada por la primera a finales de los 70, por infracción de marca registrada.

Deadline ha sido la primera en referirse a la noticia y bajo las palabras de la productora Pippa Harris, recoge que el concepto cinematográfico alrededor de estas cuatro cintas, nace de la mente del director: “Este proyecto nace de una idea que Sam (Mendes) tuvo hace un año, y es una prueba de su talento creativo y de su poder de persuasión que Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon y Olivia Harrison respondieran con tanta calidez y entusiasmo en cuanto él habló con ellos”.

Cuatro historias que se cruzarán entre sí

Según informaba el medio, Mendes dirigirá las cuatro películas. Estas se cruzarán entre sí, contando la asombrosa historia de la banda más grande de la historia de la música. La encargada de financiar y distribuir la tetralogía será Sony, ofreciendo una ventana cinematográfica completa. Según el comunicado de prensa que se ha compartido, “la cadencia de citas de las películas, cuyos detalles se compartirán cuando se acerque el estreno, será innovador”. Por su parte, Mendes también se pronunció sobre la noticia en la comunicación de la noticia: “Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”.

Harris, continuó asegurando que lo que buscan tanto Sony como Mendes es la de ofrecer a los espectadores una “experiencia cinematográfica emocionante y épica”, contando con la bendición de todos los implicados: “Desde nuestra primera reunión con Tom Rothman y Elizabeth Gabler, quedó claro que compartían nuestra pasión y ambición por este proyecto, y no podemos pensar en un hogar más perfecto que Sony Pictures”. Desconocemos el orden que presentarán los títulos ni el título oficial que estos llevarán.

Sam Mendes: El director perfecto para contar la historia

Mendes es uno de los cineastas más importantes del último siglo en la industria de Hollywood. El director británico es el responsable de títulos tan destacables como American Beauty, Camino a la perdición, Revolutionary Road y 1917. Como buen realizador inglés, ya ha cumplido un sueño cinéfilo de su país, como es el de dirigir dos entregas de James Bond; Skyfall y Spectre. Con lo que estar detrás de las cámaras para esta retrospectiva antológica sobre The Beatles lo convertiría en el director británico más representativo de los últimos años.

Su última película fue la malograda El imperio de la luz, recibida con frialdad por la crítica, por lo que en los próximos años, su vida cinematográfica a partir de ahora estará completamente centrada en esta importante odisea musical. Un género que no ha estado nada presente en la carrera de Mendes. Lo más cerca fue precisamente su debut en el telefilme Cabaret.

Conforme pasen los meses, seguramente se vayan agenciando diferentes nombres para el casting. No sería extraño que los principales actores de la escena británica quisiesen participar en este apasionante proyecto. De seguro que esta antología tendrá una gran repercusión tanto en la taquilla como en los principales circuitos de premios.