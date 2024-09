Ben Whishaw cree que la nueva franquicia de James Bond cambiará a todo el reparto

En la franquicia James Bond, el agente 007 no será el único cambio para las nuevas películas. La espera para el regreso del espía más famoso del celuloide está dilatándose más de lo debido, al menos en lo que se refiere a la elección del actor que sustituirá a Daniel Craig. Por supuesto, incluso antes de que el nominado al Globo de Oro participase en Sin tiempo para morir, la rumorología ya posicionaba a otros rostros conocidos rostros de la industria en su puesto. Aquello fue por el 2021 y el próximo año, se cumplirán ya cuatro en los que todavía uno de los papeles más relevantes de la industria del cine tiene su vacante libre. Aunque en realidad, según la productora Barbara Broccoli, tampoco hay siquiera un guion propuesto para el desarrollo del ansiado reboot. Reinicio que estará marcado por ser la primera cinta de la saga desde que Amazon compró la MGM (Metro Goldwyn-Mayer) en 2022. Ahora el miembro del antiguo reparto Ben Whishaw cree que la renovación afectarán seguramente a todo el reparto.

Whishaw dio vida a Q en las últimas tres películas de la franquicia James Bond (Skyfall, Spectre y la propia Sin tiempo para morir). El reconocido personaje era el que abastecía al protagonista de los gadgets más ingeniosos y punteros que en ciertos momentos ayudaban a Bond a escapar de sus enemigos o a resolver un callejón sin salida para el héroe. El primero en asumir el papel fue Desmond Llewelyn, después vino John Cleese y por último, Whishaw. Por supuesto, con el nuevo rumbo y la evolución de la marca, el aliado tecnológico del Servicio Secreto Británico ha ido cambiando hasta ser algo mucho más que el hombre que le ofrece las nuevas herramientas al agente con licencia para matar. Precisamente con el actor de El perfume fue con quien exploramos más el carácter del rol, hasta convertirse en un compañero que seguía desde su ordenador las andanzas del siempre elegante salvador del mundo. No obstante, con las futuras entregas, lo más probable es que tengamos que despedir de Whishaw y de todo el conjunto, porque las siguientes cintas ofrecerán una nueva visión del material escrito por Ian Fleming.

La nueva franquicia de James Bond

Con la llegada de cada último 007, no siempre se ha cambiado del todo el reparto. El cambio y sucesión entre Llewelyn y Cleese se produjo en El mundo nunca es suficiente (1999), apareciendo ambos en la misma cinta. Mientras que por otro lado, el icónico personaje de M fue repetido por Judi Dench tanto en la etapa de Pierce Brosnan como en la de Daniel Craig. Por ello, quizás en las nuevas misiones de Bond podríamos tener a alguna cara conocida. Sin embargo, Whishaw piensa más bien todo lo contrario.

En su última entrevista, el de Clifton explicó que no estaba seguro de que lo volviesen a invitar, pero que le encantaría regresar al papel si fuese posible:

«No creo que vaya a estar en la próxima. Creo que van a empezar de nuevo y con un reparto nuevo, un reparto completamente nuevo. Creo que es mi intuición, pero no lo sé, no tengo ni idea», le contaba a Laura Kuenssberg en la BBC. Después el británico dejó claro sería algo que recuperaria si se lo pidesen desde la producción, pero con la entrada de Amazon en juego, parece que veremos algo radicalmente diferente a lo que la licencia nos tiene acostumbrados. «Lo haría si me lo pidieran. Pero creo que podría necesitar un nuevo impulso y un nuevo grupo de personas. Creo que podría ser bueno para eso. pero si me lo pidieran, lo haría, por supuesto», terminaba de sincerarse con el medio.

El mayor handicap que podemos encontrar al regreso de los actores y sus respectivos personajes es que en los filmes de Craig, el espía titular adquirió una relación personal y muy desarrollada con su equipo, a diferencia de las historias de los antecesores que pusieron el esmoquin. Con lo que volver a verlos relacionarse con un nuevo agente sin mencionar en algún momento el interpretado por Craig sería un tanto extraño. A no ser que haya cierta continuidad y el nuevo 007 sea un nuevo agente con conciencia de sustituir al anterior personaje de Craig. Pero francamente, eso sería todavía más raro y algo muy rupturista para la franquicia de James Bond.

¿Cuándo llegará el sucesor?

En esta época de cambios para la MGM y Amazon, los productores ejecutivos se están tomando con mucha calma el futuro de la saga. Sobre todo teniendo en cuenta que no se ha anunciado ni el actor principal, ni el equipo que dirigirá y escribirá el guion. Por ello, el próximo 2025 como tarde deberíamos conocer alguno de estos indicios. Sería muy extraño que pasase más de un lustro entre el cambio generacional correspondiente. Más teniendo en cuenta que entre la última película de Brosnan (Muere otro día) y la primera de Craig (Casino Royale), pasaron cuatro años.

Entre los nombres que más se mencionan, parece que el mejor posicionado es Aaron Taylor-Johnson. Pero como bien saben los fans, todavía no hay nada confirmado.