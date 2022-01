En el universo de James Bond algunos personajes tienen un nombre y aparte un alias significativo. El propio Bond recibe el seudónimo enclave de 007 mientras que el jefe del cuerpo de espías recibe el título de “M”, un papel que han ocupado por ejemplo Bernard Lee, Judi Dench y en las última entregas, Ralph Fiennes. Como se puede observar, varios actores de distinto sexo han ocupado el papel, pero hasta hace poco ninguno de estos personajes se había mostrado abiertamente gay como el Q de Ben Whishaw. Ahora el actor ha hablado por primera vez de ello en una entrevista publicada en el diario The Guardian.

En una de las escenas de Sin tiempo para morir, James Bon aparece en el apartamento de Q y este, está poniendo la mesa para una cena romántica para dos. Su invitado todavía no ha llegado, pero deja claro que es un hombre. Los fanáticos de la saga creada por Ian Flemming se apresuraron en señalar que este era un momento histórico, ya que era la primera vez que un personaje de Bond hacía referencia a una sexualidad más allá de la heterosexual. Otros, en cambio, vieron el gesto como superficial y tardío, pues nunca llegamos a ver a Q en la cita con un hombre, sino en una escena que se puede editar para los mercados extranjeros. Un gesto de inclusión que parece tener más que ver con la obtención de crédito al cambio, sin comprometerse realmente con el personaje. Ben Whishaw parece entender ambas posturas:

El intérprete de Q recordó su reacción al leer el guion por primera vez, sintiéndose molesto por la brevedad de la escena: “Creo que pensé: ¿Hacemos esto y luego no hacemos nada con eso? Recuerdo, tal vez, sentir que eso no era satisfactorio”. Sin embargo, el actor confesó que no trato el tema al ser un proyecto tan grande, aunque quizás sí que lo hubiese planteado en una cinta indie.

“Pensé mucho en sí debería cuestionarlo. Finalmente no lo hice. Acepté que esto era lo que estaba escrito. Y dije las líneas. Y es lo que es”, aseguraba Whishaw, quien tambié quiso destacar que su impresión tampoco fue que se metiese la escena forzosamente, sino que vino de un buen lugar y de una buena intención creativa.