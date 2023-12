Paul Mescal: Un nuevo pretendiente para el esmoquin de 007

El debate sobre quién será el nuevo 007 no va a terminar hasta que la productora Barbara Broccoli y el resto de responsables que manejan la propiedad intelectual de Ian Fleming tomen una decisión final al respecto. Ya sucedió en su momento con la salida de Pierce Brosnan y por supuesto, se sabía que con Daniel Craig la situación no iba a ser diferente. Pero entre ambos, existe una diferencia que añade un punto más inquietud sobre el futuro del espía en la gran pantalla y es que, el personaje de Craig desapareció para siempre en Sin tiempo para morir. Lo que quizás lleva a que ese reboot pueda tener un nombre propio: Paul Mescal.

Todo esto último nos lleva al debate sobre las dos vías plausibles que tendrá la franquicia. Si bien reiniciará del todo la historia es decir, nada de lo que vimos con este personaje ha sucedido o contrariamente a lo que de manera tradicional ha hecho la MGM, el nuevo rol será un sustituto que simplemente cargara con la categoría de 007 dentro del MI6. Broccoli ya pidió calma sobre el asunto, asegurando que el proceso de casting ni siquiera se había iniciado y que antes de esa elección, todavía faltaba determinar cómo iba a ser ese nuevo rol en la gran pantalla.

No obstante, un nuevo rumor divulgado por The Sun asegura que estamos ante no sólo un cambio de intérprete, sino ante un planteamiento de paradigma sobre el mito del personaje de Fleming, completamente diferente.

Un Bond mayor y otro joven

Según el diario británico, la próxima película de James Bond podría tener a dos agentes en el filme. Aunque eso sí, tampoco dejan claro si esto será por que otro maneje la categoría especial del espía, como ya hiciese el rol de Lashana Lynch. Lo más probable es que lo que se produzca sea una misma versión del personaje en épocas diferentes. Así, tanto la productora como los dueños de los derechos de explotación de la marca tendrían bastante claro que Paul Mescal sería el mejor rostro para ese 007 joven del que habla la rumorología.

Si pensamos en los criterios de elección que alguna vez han manifestado los productores ejecutivos, lo cierto es que Mescal cumple la mayoría de los criterios para ser el elegido. El primero es su origen, ya que el intérprete es irlandés. Lo segundo es que roza la treintena y por aspecto, está bastante alejado de visiones más aniñadas como podrían ser otros actores de la talla de Tom Holland o Jacob Elordi. Por último, todavía no ha participado en una super franquicia que lo limite para el papel de Bond, ya que aun estando de moda ha permanecido en un “perfil autoral bajo”. Veremos si su presencia global cambia después de protagonizar Gladiator 2 en 2024.