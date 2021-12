Sin tiempo para morir supuso la despedida de Daniel Craig como James Bond. Toda una carrera que comenzó enfundándose el esmoquin en el 2006 y que 15 años y 5 películas más tarde, dejará paso a una nueva figura que interprete el icónico papel. Mucho se ha rumoreado acerca de quién será el actor que sustituya a Craig, ya que durante años se ha hablado de nombres como el de Tom Hardy e Idris Elba e incluso se especulaba con que esta figura pasaría a ser una mujer. Sin embargo, Barbara Broccoli, productora ejecutiva de las cintas del agente 007, parece tener muy claro que debería ser un hombre.

Broccoli tiene el control de la franquicia junto a su hermano Michael G. Wilson, por lo que su opinión no es la de cualquiera, sino que tiene un peso relevante dentro del futuro del personaje. “Creo que será un hombre porque no creo que una mujer deba interpretar a James Bond” señaló la productora a The Hollywood Reporter. La justificación del argumento es la misma que ya manifestó el propio Craig hace algunos meses y Broccoli aparte del sexo, lo que tiene claro es la procedencia que debe tener el actor: “Creo en hacer personajes para mujeres y no solo en que las mujeres interpreten los roles de los hombres. No creo que haya suficientes papeles geniales para las mujeres, y es muy importante para mí que hagamos películas para mujeres sobre mujeres. (Bond) debería ser británico, por lo que los británicos pueden ser de cualquier etnia o raza”.

Craig no volverá al personaje, esa es una etapa cerrada para él, pero el que sí que podría repetir es el director Cary Fukunaga. En un momento terriblemente difícil para la industria, siendo esta una época complicada, el cineasta californiano firmó una cinta con críticas sólidas por parte de la prensa internacional y una recaudación en cines de 765 millones de dólares, convirtiéndola en la película más taquillera de la era pandémica. Además, la MGM asegura que la despedida de Craig está generando una gran cantidad de dinero en las plataformas de vídeo bajo demanda. Datos que podrían influir en la decisión de que Fukunaga repita en la silla de director.

“Amamos a Cary. Ha hecho un trabajo excepcional. No tengo ni idea si haría otro. Creo que hizo esto porque quería un desafío, y seguro que lo logró. Pero no estoy seguro de si haría otro. Nos encantaría volver a trabajar con él”.