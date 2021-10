Con el estreno de Sin tiempo para morir, la última película de Daniel Craig como 007, ya se comienzan a dar los primeros rumores de casting para saber, quién será el que interpretará en la siguiente película, al nuevo James Bond. Una decisión que nunca es del gusto de todos, pues aunque ahora esté considerado como uno de los mejores actores que han interpretado el rol, en el momento de elegir a Craig, las dudas y críticas se cebaron con él, ante de poder demostrar su valía en Casino Royal. Para esa entrega reboot de la saga, justamente se presentó uno de los nombres que más se están repitiendo en las últimas horas para enfundarse el esmoquin: Heny Cavill.

El actor que fue Superman ya contó en 2019 que su casting para sustituir a Pierce Brosnan no fue del todo bien: “Probablemente podría haberme preparado mejor (…) Recuerdo que el director, Martin Cambell, dijo ´Parecía un poco gordito allí, Henry´, no sabía cómo entrenar o hacer dieta. Y yo me alegro de que Martin haya dicho algo porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar”.

Desde ese momento, Cavill se ha hecho un nombre en la industria encarnando a personajes importantes en diferentes franquicias. Fue el Superman del último intento de Dc por construir un universo similar al de Marvel pero también es Sherlock Holmes en Enola Holmes y Geralt de Rivia en la serie de The Witcher de Netflix. Por lo que si fuese el nuevo James Bond estaríamos hablando seguramente del actor que más personajes icónicos ha interpretado en la historia del cine.

Lo cierto es que a Cavill le interesa tanto ser Bond como la posibilidad de interpretar a un villano. Papel que ha sabido resolver con excelentes resultados en Misión imposible: Fallout. “Si Barbara (Broccoli) y Michael (G. Wilson) están interesados en cualquier capacidad para ser parte de sus películas, entonces con mucho gusto tendré esa discusión, y eso sería algo que estaría muy interesado en explorar más a fondo”, argumentaba el actor que se encuentra en todas las quinielas junto a Idris Elba y Tom Hardy.