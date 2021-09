Hoy, gran parte de la comunidad cinéfila tienen en mente a Daniel Craig como uno de los mejores actores que se han puesto en la piel de un papel tan codiciado como el de James Bond. Sin tiempo para morir se estrenará el 1 de octubre y aunque supondrá la vigésimo quinta entrega de la franquicia, también será la quinta y última del actor como protagonista. Entre todos los rumores y polémicas que hay alrededor de Lashana Lynch, la nueva actriz que ocupa el papel de 007, ante el aparente retiro de James Bond del oficio y las dudas sobre la continuidad de la actriz o el fichaje de otro actor para futuras entregas, la directora de casting que eligió a Daniel Craig no ha querido dejar pasar la ocasión, recordando que el británico tampoco fue en su día muy bien recibido como agente doble cero.

Debbie McWilliams es la directora de casting que se ha encargado de tomar parte en la decisión de qué actor sería James Bond durante 30 años. Esta mujer ha elegido ni más ni menos que a Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el último, Daniel Craig. Aprovechando la última entrega de Craig, McWilliams habló con Entertainment Weekly para reflexionar sobre la decisión que se tomó para Casino Royale, la cinta que reiniciaba la saga bajo la dirección de Martin Campbell.

“Fue increíblemente negativo, tengo que decirlo” comenzaba señalando McWilliams sobre la reacción y respuesta de los medios. “La respuesta de la prensa fue terrible y sentí mucha pena por él, pero de una forma divertida creo que casi lo impulsó a hacer todo lo posible para demostrar que todos estaban equivocados”, confesaba la directora de casting. También habló sobre todos los bulos que rodearon al trabajo del actor en el rodaje; que si no conducía bien, que si no corría, ni hablaba correctamente etc.

Después, cuando salió la película todo el mundo señaló que les había gustado bastante y que además, la película era una de las mejores de la franquicia.