Daniel Craig cumplirá su última misión el 1 de octubre en los cines españoles con Sin tiempo para morir. Una cinta que, según su director Cary Fukunaga servirá de puente para conectar este Bond con el siguiente. Así que igual, el propio sustituto o sustituta podría estar presente en la vigesimoquinta película de la franquicia o simplemente entregar a través de un cameo y obtener el codiciado esmoquin que solamente unos pocos actores (5) en la historia de la industria cinematográfica han podido enfundarse. Quizás Craig seguramente haya sido el único de todos que ha podido disfrutar de una conexión narrativa en sus películas y seguro que si tuviésemos que crear una lista con las mejores de la saga, las del actor ocuparían los primeros puestos. No obstante, a pesar de su éxito tanto Craig como los productores tienen una espinita clavada con la película que continuo el buen inicio marcado por Casino Royale, y esa no es otra que Quantum Of Solace.

El tema de esa secuela ha sido comentado tanto por el intérprete como por la productora Barbara Broccoli, que se han reunido en un documental lanzado por Apple Tv antes de Sin tiempo para morir para conmemorar el legado de Daniel Craig siendo James Bond durante 5 películas.

“Tuvimos una huelga de escritores. Teníamos un guion, no estaba terminado pero estaba casi terminado” aseguraba Craig sobre Quantum Of Solace, de la que afirma también que hubo un poco del “síndrome del segundo álbum”, siendo las comparaciones con el espectacular debut Casino Royal, un problema: “En cierto modo, no pudimos superar a Casino…Es fácil decir eso. Por supuesto queríamos encabezar Casino Royale, pero ya sabes…”

Por su parte la productora ejecutiva Broccoli achacó gran parte del problema al guion inacabado: “Básicamente comenzamos a rodar sin un guion, lo que nunca es una buena idea (…) Estábamos un poco jodidos, y todos tuvimos que hacer que la historia funcionase y realmente no lo estaba haciendo”. Aunque la productora piensa del mismo modo que Craig, cuando afirma que Quantum of Solace sigue siendo una buena película.

Finalmente, para disimular el hecho de que seguían adelante sin el guion terminado, Craig confesó que se lanzó a la acción descontrolada, realizando acrobacias que más tarde serían una mala idea, al salir lesionado en más de una ocasión. Por suerte, el guion de Sin tiempo para morir sí que ha estado terminado antes del rodaje por Neal Purvis, Robert Wade, anteriores escritores de varias entregas de Bond y por el propio cineasta, Cary Joji Fukunaga.