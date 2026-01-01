5 series que terminarán en 2026: el inicio del año marca la cuenta atrás de su despedida

Hace escasas horas nos despedíamos del 2025 y dábamos por consecuencia, la bienvenida a un nuevo año repleto de novedades en el audiovisual. Pero incluso los inicios pueden ser a veces simplemente, la cuenta atrás de los finales y en los próximos meses seremos testigos de cómo 5 series que poseían un largo recorrido, terminarán en 2026 con sus últimas temporadas. A continuación, repasamos las fechas que marcarán el destino final de algunas de las ficciones más queridas en el streaming:

5 series que terminarán en 2026

1-‘Euphoria’

Todos sus implicados son ya estrellas internacionales y a pesar de las complicaciones en torno al desarrollo de nuevos episodios, finalmente Zendaya y el showrunner Sam Levinson se han puesto de acuerdo para ofrecer a los fans una despedida. Concretamente, una que dará un salto temporal de cinco años y donde sus personajes ya no pasearán por los pasillos del instituto, sino que deambularán por el mundo adulto con sus respectivos traumas y miserias.

La tercera temporada volverá a contar por supuesto, con la presencia de su protagonista y con el regreso de otros reclamos del show como Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Maude Apatow. Entre las incorporaciones más notables, Euphoria contará con la presencia de figuras de la talla de Sharon Stone, Eli Roth, Nathasha Lyonne y la cantante española, Rosalía. Una de esas series que marcan a toda una generación y que desgraciadamente, pondrán su punto y final este 2026.

Fecha de estreno: llegará en algún momento del mes de abril

2-‘The Boys’

El universo satírico de superhéroes creado por Evan Goldberg, Seth Rogen y Eric Kripke alcanzará su clímax en su quinta temporada. Al menos, en lo que respecta a su ficción troncal. El enfrentamiento final contra Patriota tendrá grandes sacrificios y de seguro, secuencias de esas que te dejan con la boca abierta por su pura brutalidad. ¿La mayor baza de Carnicero y sus chicos? Un virus cuyo potencial podría terminar con todos los supers.

Fecha de estreno: día 8 de abril

3-‘The Witcher’

Rodada a la vez que la cuarta, la quinta temporada de The Witcher es una de esas series que por degradación narrativa, terminarán en 2026 antes de tiempo. Mermada por el cambio de su protagonista, Henry Cavill abandonó el proyecto y ahora, Liam Hemsworth es el encargado de asumir el rol de Geralt de Rivia. Los capítulos finales adaptarán los tres libros restantes de la saga escrita por Andrezej Sapkowski; Bautismo de Fuego, La Torre de la Golondrina y La dama del Lago.

Fecha de estreno: llegará en algún momento del mes de septiembre

4-‘Outlander’

12 años después de su estreno, el drama de época que adapta las novelas de Diana Gabaldón tendrá su desenlace. Nueve libros a lo largo de tres décadas que han vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Esta temporada responderá realmente a un libro que la escritora todavía no ha publicado. El final de la serie eso sí, no será el mismo que el de los libros.

Fecha de estreno: Llegará al streaming el 6 de marzo

5-‘Hacks’

Nunca pensamos que fuésemos a tener tantas temporadas de esta comedia sobre el mundo del espectáculo y del Stand-Up. Pero tristemente, Hacks forma parte de esta lista de series que terminarán en 2026. Noticia que confirmó una de sus protagonistas, Hannah Einbinder (Ava en la ficción) en la alfombra roja de la nominaciones los pasados premios Emmy.