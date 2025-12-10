Promete ser una de las series del 2026: Elle Fanning protagoniza lo nuevo del creador de ‘Big little Lies’

La siempre estimulante asociación creativa de A24 y Apple acaba de revelar el primer adelanto de una de esas series que prometen brillar con luz propia el próximo 2026. Nos referimos al nuevo proyecto de Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero. Una miniserie dramática que está programada para estrenarse en el servicio de streaming de la compañía tecnológica el 15 de abril. Pero ¿de qué trata esta historia que adapta el libro homónimo de Rufi Thorpe? ¿cuántos episodios tendrá? ¿quién más aparece en el reparto? A continuación, repasamos todo lo que conocemos de esta propuesta creada por el showrunner de Big Little Lies, David E. Kelley.

Aparte de la presencia de Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero cuenta con todo un reparto repleto de estrellas, donde destacan los nombres de Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman. Los secundarios, tampoco se quedan atrás, configurando un casting que se completa con Greg Kinnear, Marcia Gay Harden, Thaddea Graham y Michael Angarano. Según la sinopsis oficial, la ficción funciona como un drama familia audaz, conmovedor y con ligeros toques cómicos que sigue la historia de Margo (Fanning), una joven que abandonó sus estudios universitarios y que aspira a ser escritora. Es hija de una ex camarera (Pfeiffer) y de un ex luchador profesional (Offerman) y a pesar de sus sueños, se ve obligada a abrirse paso con un nuevo bebé en camino, una pila creciente de facturas y cada vez, menos alternativas para hacer frente a esas deudas.

Lo nuevo de Elle Fanning: ‘Margo tiene problemas de dinero’

Nicole Kidman, quien ya colaboró anteriormente con Kelley en Big Little Lies, coproduce la miniserie junto a la propia Fanning. Margo tiene problemas de dinero supone un nuevo capítulo en la fructífera colaboración entre A24 y Apple, la cual ya nos ha brindado filmes como La tragedia de Macbeth, Causeway y Embaucadores. Kelley ya ha trabajado con el terminal siendo el creador de la adaptación de Presunto inocente, antología judicial que ya prepara una nueva temporada.

This is not a story about playing it safe.#MargosGotMoneyTroubles premieres April 15, starring Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman & Nicole Kidman. From David E. Kelley & bestselling author Rufi Thorpe. pic.twitter.com/SBJq3pRUIY — Apple TV (@AppleTV) December 9, 2025

Las imágenes promocionales compartidas nos brindan un primer vistazo a una Elle Fanning embarazada, en una Margo tiene problemas de dinero que no parece querer funcionar como un melodrama al uso. El superventas de Thorpe dividirá su historia en ocho episodios que aproximadamente tendrán una hora de duración.

Fanning: el crecimiento de una estrella en auge

Elle Fanning lleva años teniendo una presencia relevante en la industria cinematográfica, aunque Margo tiene problemas de dinero será su primera gran apuesta televisiva tras las tres nominaciones a los Globos de Oro que logró por The Great.

En la gran pantalla, la estadounidense ha sabido mejor que nadie combinar los proyectos autorales con las superproducciones de Hollywood. La prueba de ello se encuentra en sus colaboraciones con figuras de la talla de Sofia Coppola, Sally Potter o Nicolas Winding Refn y en el protagonismo de proyectos como Predator: Badlands y la futura, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. Su carrera podría dar salto enorme en la próxima alfombra roja si la Academia tiene a bien nominarla por su rol secundario en la estimulante, Valor sentimental.