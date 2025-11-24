Es la mejor serie de misterio y suspense: está en HBO y la vas a ver en un fin de semana

Si hay una serie de misterio y suspense que no pasa de moda, a pesar de que se estrenó hace ocho años, esa es Big Little Lies. Una original ficción creada por David E. Kelley y basada en la novela homónima de la escritora Liane Moriarty que actualmente se puede ver en las plataformas de streaming Max, Prime Video y Movistar Plus+. Esta serie está protagonizada por tres madres que se hacen amigas por casualidad en la localidad de Monterey y cuya relación parece perfecta hasta que empiezan a surgir un montón de mentiras y secretos. Un asesinato que tiene lugar durante una gala benéfica en el centro educativo donde estudian sus hijos cambiará la vida de estas tres mujeres para siempre. Los papeles de estas tres madres los interpretan las actrices Reese Witherspoon que da vida a Madeline Mackenzie, Nicole Kidman a Celeste Wright y Shailene Woodley a Jane Chapman.

La primera temporada de Big Little Lies se estrenó en 2017, la segunda temporada en 2019 y hace unos años la actriz Nicole Kidman, protagonista y productora ejecutiva de la serie. anunció que estaba en marcha una tercera, aunque por ahora no tenemos más noticias sobre esta esperada entrega. La primera temporada cuenta con 7 episodios de unos 40 minutos cada uno y la segunda con 6 de una hora aproximadamente. Big Little Lies es una buena opción para los que buscan series de suspense y misterio en la que todo parece perfecto hasta que un acontecimiento saca a la luz toda una serie de secretos y mentiras.

¿De qué trata la serie Big Little Lies?

Todos los días Celeste, Jane y Madeline, tres madres que residen en Monterey, una localidad del Norte de California, quedan para estar un rato juntas y compartir confidencias. Cada una tiene sus propios problemas y entre ellas establecen una relación de amistad en la que se pueden apoyar. Lo que no saben es que cada una también tiene secretos que ocultar…

Celeste, papel que interpreta la actriz Nicole Kidman, es una abogada que en la actualidad solo se dedica a cuidar de sus dos hijos gemelos y su esposo Perry que es un próspero hombre de negocios que está siempre viajando por motivos de trabajo. Madeline está casada con Ed y tiene con él una hija pequeña y con su exmarido Nathan comparte la custodia de una hija. Jane, sin embargo, acaba de llegar al pueblo y es madre soltera. Conocer a estas dos mujeres le ayuda a sentirse menos sola en un entorno que no conoce.

Todo cambia para ellas cuando durante una gala benéfica que organiza la escuela primaria a la que asisten sus hijos tiene lugar un asesinato. ¿Quién le ha matado? ¿Está implicada alguna de estas madres? ¿Qué ha ocurrido? Las tres amigas se apoyarán y se convertirán en una piña hasta que se conozca lo que ha sucedido.

El reparto de esta serie dramática

Las protagonistas de Big Little Lies son las actrices Reese Witherspoon que interpreta el papel de la todopoderosa Madeline Mackenzie, Nicole Kidman a la bella Celeste Wright y Shailene Woodley a la solitaria Jane Chapman. También tienen un papel de peso en la serie los actores Alexander Skarsgård como Perry Wright, Laura Dern como Renata Klein, Adam Scott como Ed Mackenzie, Zoë Kravitz como Bonnie Carlson y James Tupper como Nathan Carlson.

Además, en el reparto de esta serie de suspense están los actores Jeffrey Nordling como Gordon Klein, Kathryn Newton como Abigail Mackenzie, Ian Armitage como Ziggy Chapman, Cameron Crovetti como Josh Wright y Nicholas Crovetti como Max Wright, entre otros. La temporada 2 de la serie cuenta con la presencia de la conocida actriz Meryl Streep como Mary Louise Wright.

La serie Big Little Lies es una interesante ficción que resiste muy bien el paso del tiempo y que es perfecta para hacer un maratón de fin de semana. Sus tres protagonistas, las actrices Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley bordan los papeles de estas complejas mujeres. Además de su brillante interpretación, destaca la originalidad de la trama y el ritmo que mantiene a los espectadores intrigados por lo que esconden estas tres mujeres desde el primer episodio.

Para los que disfrutan con este tipo de ficción y suspense también os recomendamos las series The Undoing creada también por David E. Kelley y que cuenta como protagonistas con los actores Nicole Kidman y Hugh Grant y se puede ver en Max y Little Fires Everywhere que cuenta como protagonistas y productoras con las actrices Reese Witherspoon y Kerry Washington que se puede disfrutar en la plataforma de streaming Disney+. Estas dos series son también una buena opción para un intenso maratón de fin de semana.