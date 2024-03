Esta es la principal culpable de que Nicole Kidman quiera una tercera temporada de ‘Big Little Lies’

Nació como una miniserie, pero su éxito fue tan sorprendente que HBO no pudo negarse a producir una segunda temporada. Big Little lies aterrizó en la plataforma de streaming en 2017, causando una gran sensación a través de un potente casting de actrices lideradas por Nicole Kidman. Creada por David E. Kelley y dirigida por el fallecido cineasta Jean-Marc Vallé, este relato feminista se estructuraba en torno a la misteriosa muerte del marido del personaje de la actriz australiana. Esta, convive con un grupo de madres en un pequeño pueblo del norte de California. Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgård y Adam Scott, confeccionaron un reparto principal que se agrandó con la presencia en la segunda temporada de Meryl Streep. Una continuación que no ha ido más allá de ese estreno en 2019 y que desde entonces, se ha posicionado como una serie terminada. No obstante, alguien muy cercano al entorno de Kidman ha propiciado que la ganadora del Oscar quiera ahora, traernos una tercera temporada.

La persona en cuestión es la hija adolescente de la actriz, quien al terminar la segunda temporada comenzó a realizar preguntas sobre el futuro del personaje de su madre, Celeste Wright. Es ahí cuando la protagonista se dio cuenta que tenía que seguir con el proyecto y filmar una tercera temporada.

“Mi hija fue la que vio ambas temporadas y dijo ‘Está bien, no hay duda, tiene que haber una tercera’. Ella dijo ‘Celeste no se las arregla en la segunda, ¿Qué está haciendo?’”, le contaba la actriz de Moulin Rogue a la revista Elle. Además, Kidman considera que la conclusión de la segunda temporada confluyó en una oportunidad natural para volver a visitar a los personajes en un nuevo momento de sus vidas: “Está la riqueza de las historias, que siempre habíamos discutido, pero necesitaba tiempo porque el siguiente capítulo de la vida de estas mujeres y de sus hijos tiene una profundidad realmente increíble. Porque los niños crecen y eso es algo fascinante”.

‘Big Little Lies’: Una continuación que no es noticia

No es la primera vez que se menciona una hipotética continuación de Big Little Lies. A finales del pasado año, Nicole Kidman aseguró que ya había comenzado a desarrollar una tercera temporada para la serie, junto a su socia Witherspoon. Un proyecto que todavía está poco desarrollado, como para poder ofrecer una aproximación narrativa sobre dónde continuará la historia. Sin embargo, varios miembros del equipo han aprovechado muchas promociones y entrevistas para expresar su entusiasmo por el regreso de la serie dramática.

El principal problema al que se enfrenta la serie es que sus estrellas tienen una agenda bastante apretada, ya que coordinar los horarios de varios actores de primer nivel nunca es una tarea fácil. Por suerte para el proyecto, la amistad que se gestó durante el rodaje de las dos primeras temporadas motivó la intención de incluir a todos en la futura tercera sesión de capítulos. “Creo que cuando están todos dispersos y nunca se cruzan en sus caminos, es muy, muy diferente. Pero cuando todavía están todos muy entrelazados, eso es lo que lo hace factible, porque hay voluntad y quieren pasar tiempo juntos”, terminaba de explicar Kidman.

Una serie llena de premios

Big Little Lies, después de Juego de Tronos y Succession, ha sido una de las ficciones más elogiadas de HBO y ello, se ha traducido en más de una ocasión con nominaciones y premios en los principales certámenes. 2017 fue su gran año, a pesar de que El cuento de la criada se posicionase como la gran triunfadora de aquella noche en los Emmy. Big Little Lies terminó siendo la Mejor miniserie de TV, consiguiendo la consideración también para dos de sus actrices principales; Dern y la propia Kidman. Skarsgård del mismo modo, se alzó con su Emmy y Vallée logró la Mejor dirección. Lo mismo ocurrió con los Globos de Oro de ese año.

La segunda temporada no obtuvo tanto impacto como los episodios originales. Eso sí, la crítica elogió en gran medida el nuevo personaje de Streep. La actriz interpretó a la madre del personaje de Skarsgård, quien acude a la localidad tras lo que considera una muerte inexplicable de su hijo.

La serie está producida por HBO y por la productoras de Kidman y Witherspoon; David E. Kelley Productions y Pacific Standard. Renovada oficialmente por una tercera temporada. Se espera que el rodaje se pueda retomar en algún momento de este 2024, llegando a la plataforma el próximo 2025.