Tráiler de ‘Mother Mary’: Anne Hathaway es una diva pop en el nuevo thriller psicológico de David Lowery

Ha tardado más de lo previsto, pero por fin A24 nos muestra la primera aproximación de Mother Mary, el thriller psicológico en el que Anne Hathaway interpreta a una diva del pop. Las apariencias de su planteamiento no obstante, no deben observarse desde los prejuicios mentales que elaboraríamos al leer su sinopsis. La dirección de David Lowery, responsable de A Ghost Story y The Green Knight, anticipa una oscuridad latente y un viaje salvaje que el tráiler, de algún modo, ya refleja. Programada para 2026, el filme británico en el que la cantante Charlie XCX ha colabora en lo musical todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España.

En Mother Mary, Hathaway da vida a una cantante que se ve envuelta en una aventura extraña y tremendamente inquietante con una antigua amiga diseñadora de moda, a la que hace años que no ve. Un personaje encarnado por la estrella de Podría destruirte, Michaela Coel. Ambas mantienen lo que parece, una enrevesada relación de poder en el que la estrella necesita un vestido de la modista que potencie su regreso a los escenarios. Todo ese misticismo se mueve desde la luminosidad y artificio del mundo del espectáculo, hasta el enigmático granero en el que la diseñadora pretende configurar un outfit aparentemente embrujado. Lowery promete una «película extraña» y un viaje «transformador» para el elenco, aparte de comparar el rodaje con el de Apocalypse Now.

Por su parte, la ganadora del Oscar expresó que la filmación y su preparación se volcó hacia la renuncia del control y al enfoque de entregarse con total libertad al material original del director.

Tráiler de ‘Mother Mary’: Hathaway protagoniza un oscuro viaje

El adelanto promocional de Mother Mary nos pone en la piel de una Hathaway a la que ya hemos visto brillar musicalmente gracias a su inolvidable escena en Los Miserables (papel que le valió su estatuilla dorada). Sin embargo, aquí lo melódico ha tenido un componente alocado y alejado del control y la precisión milimétrica que debía tener su prodigioso I Dreamed a Dream.

Some feuds will haunt you. Watch the trailer for MOTHER MARY, a psychosexual pop thriller from David Lowery starring Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, and FKA Twigs. In theaters this Spring. pic.twitter.com/WZMq0MlL9t — A24 (@A24) December 2, 2025

En su última entrevista con Variety para hablar de Mohter Mary, Hathaway expresó una especie de renacimiento como intérprete producido en el rodaje:

«Tuve que aceptar ser una principiante. La humildad es eso. Presentarse cada día sabiendo que vas a ser un desastre. Y tienes que estar bien. No eres ‘mala’. Sólo eres una principiante. Para llegar a esa mentalidad, tuve que desprenderme de algunsas cosas que me costaron mucho. Fue bienvenido. Pero fue duro, como pueden serlo las experiencias transformadoras».

La estrella de Euphoria, Hunter Schafer, quien también aparece en el elenco, le comentó a IndieWire que la gente «va a quedar alucinada» con el último filme de Lowery. En Estados Unidos, Mother Mary llegará a los cines en el mes de abril.

Anne Hathaway está de regreso

Tras un periodo de menor actividad profesional, Hatahaway vuelve a estar presente en el candelero de algunos de los grandes proyectos que veremos el próximo año.

Más allá de Mother Mary, la estadounidense formará parte del elenco de La odisea de Christopher Nolan, protagonizará Flowervale Street, la nueva historia de intriga del director David Robert Mitchell (It Follows). Aunque seguramente lo que más ilusión le hace a los fans es verla de nuevo en su papel de Emily Charlton en El diablo viste de Prada 2.