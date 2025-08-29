De su aparatosa caída a un atropello: el rodaje al límite de Anne Hathaway en ‘El diablo viste de Prada’

Anne Hathaway se ha vuelto a poner en la piel de Andy Sachs y para delicia de los nostálgicos y de los apasionados de la moda, las calles de Nueva York están acogiendo en las últimas semanas el rodaje de la secuela de El diablo viste de Prada. Un rodaje que ha generado un gran interés y del que ya hay multitud de imágenes y vídeos en las redes sociales que nos permiten hacernos una idea de cuáles van a ser los estilismos de esta segunda parte. Una de las secuelas más esperadas de los últimos tiempos, después del arrollador éxito de la primera parte.

Aunque muchas de las miradas están puestas en el personaje de Meryl Streep, pero la gran protagonista es, sin duda Hathaway. La actriz está haciendo todo un derroche de estilo y elegancia en esta segunda parte y casi parece que el tiempo no ha pasado por ella.

No obstante, ningún rodaje ni tampoco situación cotidiana está exenta de accidentes y precisamente esto es lo que le ha ocurrido a la intérprete en una de las últimas jornadas de grabación.

Anne Hathaway durante un rodaje. (Foto: Gtres)

Hathaway se ha convertido casi en un fenómeno viral por una aparatosa caída que ha sufrido al salir de uno de los edificios en los que se está grabando la película y que ha provocado que acabara en el suelo. Eso sí, se ha levantado con rapidez y elegancia, como si no hubiera ocurrido nada.

Vestida con una falda corta y unas altas sandalias, la actriz ha sufrido un traspiés que ha acabado con la rotura del tacón y ella en el suelo de la escalera y un bagel aplastado en su mano. Lejos de quejarse o esperar a que alguien la ayudara -algo que, por supuesto ha ocurrido-, Hathaway ha sonreído, se la levantado y ha elevado los brazos como si se tratara del final de un ejercicio de gimnasia. «Estoy bien», dijo, lo que provocó la risa y los aplausos del equipo de producción.

Anne Hathaway durante un rodaje. (Foto: Gtres)

Pese a que todo apunta a que se trata de un accidente real, las redes sociales se han llenado de algunos comentarios que especulan con la posibilidad de que fuera algo planeado o parte del guion. Ella misma compartió el vídeo en su perfil oficial y lo comparó con otra caída icónica de otro de sus personajes más conocidos, el de Princesa por sorpresa.

Este accidente en las escaleras no ha sido el único detalle que ha generado comentarios. También hay un vídeo en el que Anne Hathaway cruza por el medio de una calle llena de coches y una motocicleta casi se la lleva por delante. Esto parece que sí es parte del guion.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anne Hathaway (@annehathaway)

Gran expectación

Las imágenes que han trascendido del rodaje están generando una gran expectación entre los seguidores de la película inicial y entre los amantes de la moda. Hasta ahora se han podido ver varias secuencias, la mayoría de ellas centradas en el personaje de Anne Hathaway, pero también de otros como el de Meryl Streep o Emily Blunt. Algo que está muy presente -como no podía ser de otra manera-, es la moda y todo apunta a que la película va a ser fuente de inspiración para todas aquella que piensen en renovar su armario pronto.m