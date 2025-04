A24 distribuirá lo nuevo de Jesse Eisenberg: el actor continúa su carrera como director tras ‘A Real Pain’

Tras firmar unas de las grandes sorpresas fílmicas del 2024, Jesse Eisenberg ya tiene un nuevo proyecto entre manos como cineasta. A Real Pain fue en realidad, su segunda cinta como director, pero a todas luces ha supuesto un salto autoral mayúsculo con el que consiguió dos nominaciones a los premios Oscar, incluyendo una merecidísima estatuilla dorada al mejor actor de reparto para Kieran Culkin. Ahora, el camino de este actor reconvertido en talentoso realizador acaba de firmar un acuerdo con el sello A24 para su próximo largometraje todavía sin título.

Sabemos muy poco acerca de la nueva acometida narrativa como autor del que fuese el actor protagonista de Bienvenidos a Zombieland (2009) y La red social (2010). Eso sí, por el momento el casting de estrellas es el mejor que ha tenido hasta este momento a sus órdenes. Hablamos de un guion original que tendrá como protagonistas a Paul Giamatti y a Julianne Moore, actriz a la que por cierto ya dirigió en su ópera prima, Cuando termines de salvar el mundo (2022). El resto del elenco se configura con Halle Bailey (La sirenita), Havana Rose Liu (El club de las luchadoras), Bernadette Peters (High Desert), Eldar Isgandarov, Bonnie Milligan (Happy!), Colton Ryan (Poker Face), Lilli Cooper (Los Fráguel: La diversión continúa) y Maulik Pancholy (Weeds).

Por lo poco revelado, la nueva película de Jesse Eisenberg sigue a una mujer tímida que inesperadamente, es elegida para participar en una producción musical de teatro comunitario hasta alcanzar un punto de perderse dentro del papel. Como todo artista multidisciplinar que se precie, Eisenberg dirige y, hace las veces de compositor musical. El dos veces nominado al Oscar ha escrito la música y las letras junto Steven Gizicki, el supervisor melódico de títulos como A Complete Unknown (2024) y La La Land (2016), aparte de contar con el productor musical ejecutivo de En un barrio de Nueva York (2021) y con la coreografía de Andy Blankenbuehler, responsable de Hamilton (2020). En el apartado visual, Eisenberg colaborará de la mano con el director de fotografía Drew Daniels, cuyo trabajo pudimos ver recientemente en la ganadora al Oscar 2025 a la mejor película, Anora.

El reencuentro entre Jesse Eisenberg y A24

La adquisición de la nueva película de Jesse Eisenberg por parte de A24, supone el reencuentro entre el neoyorquino y la prestigiosa compañía independiente, quien distribuyó Cuando termines de salvar el mundo. Este nuevo filme volverá a estar producido por la actriz Emma Stone, una socia inquebrantable para el realizador, quien junto a Dave McCary y Ali Herting formarán el equipo de productores ejecutivos de la cinta sin título a través del sello de la propia Stone, Fruit Tree.

Independientemente de estar centrado en su nuevo rol como autor, Eisenberg tiene pendiente el estreno este 2025 de Ahora me ves 3. El nuevo apoyo de A24, sumado al gran elenco, convierten de facto a su futura cinta en una de las piezas más esperadas de la próxima temporada de premios. Se espera que el rodaje comience en algún momento de este 2025, con un estreno cercano al verano de 2026. En el presente año, podremos ver a Moore en Echo Valley y en la miniserie Sirenas. En 2026, la ganadora del Oscar estará en lo nuevo de Lynne Ramsay, Stone Maltress. En pocos meses Giamatti estará en la secuela en formato filme de Downton Abbey: El gran final y hace poco, pudimos verle en el capítulo Eulogy de Black Mirror.

A24: garantía de calidad

Con un gusto casi excesivo por el detalle y con una pasión exacerbada por el merchandising, A24 es desde hace bastante la compañía de moda en Hollywood. Fundada en 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, la productora mantiene un perfil creador alejado de la comercialidad a menudo vacua de las grandes majors como Disney o Warner Bros. Tanto es así que sus productos nos han descubierto a grandes cineastas de la talla de Robert Eggers, Ari Aster o Celine Song, aparte de trabajar con perfiles tan cosagrados como Alex Garland o Yorgos Lanthimos.

A24 tiene dos triunfos en los Premios Oscar a la mejor película. El primero se dio con Moonlight en 2017 y el segundo, con Todo a la vez en todas partes en 2022. Entre los títulos más estimulantes que la marca estrenará en 2025, encontramos The Smashing Machine, The Legend of Ochi, The Drama, Mother Mary, Materialistas, Marty Supreme y Eddington. Aunque para Warfare no habrá que esperar tanto. La nueva y valorada apuesta bélica de Alex Garland se estrena este mismo fin de semana.