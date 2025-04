Primer tráiler de ‘Eddington’: Ari Aster desata el pánico colectivo con un reparto de lujo

Desde el propio anuncio del proyecto, el próximo filme de Ari Aster ya generó unas altas expectativas entre los fans del cineasta. Por lo que el primer tráiler de Eddington no podía sino confirmar el interés generalizado de toda una legión de cinéfilos que arden en deseos de ver con qué nos sorprende en esta ocasión el responsable de Hereditary (2018) y Midsommar (2019). Ahora, A24 por fin ha compartido el vistazo inicial al drama pandémico que promete conmocionar a la audiencia en su futuro preestreno en el Festival de Cine de Cannes de 2025. ¿Conseguirá llevarse la Palma de Oro en Cannes o será un nuevo fracaso para Aster, tras Beau tiene miedo?

El autor que lidera la nueva ola de cine de terror junto a Robert Eggers, vuelve a reunirse con Joaquin Phoenix en una cinta que poco o nada tendrá que ver con su último título. Según los escasos detalles de la trama, Phoenix da vida a un sheriff en una pequeña población de Nuevo México que tiene en cambio, grandes aspiraciones tras un enfrentamiento político con el alcalde, al que da vida el incombustible Pedro Pascal. Situándonos en el 2020, el tráiler de Eddington recoge imágenes relacionadas con el COVID-19 y también con las protestas del Black Lives Matter. La sinopsis oficial de la película señala lo siguiente: «En mayo de 2020, un enfrentamiento entre el sheriff de un pequeño pueblo y el alcalde desata un caos cuando vecinos se enfrentan en Eddington, Nuevo México». También se ha rumoreado que la película incluye una historia sobre una pareja que se queda sin gasolina en el pequeño pueblo de Eddington. Si bien al principio les reciben con una cálida bienvenida, al anochecer el pueblo se convierte en una pesadilla.

Al parecer, Aster lleva años trabajando en el desarrollo de Eddington y según describe él mismo la trama se describe como una «comedia negra en un western noir».

Tráiler de ‘Eddington’

El tráiler de Eddington nos presenta a algunos de los intérpretes que aparecerán en la historia, pero no todos. Para su cuarto largometraje, Aster ha confeccionado el mejor casting de su carrera. Pues aparte de Phoenix y Pascal, tenemos a Luke Grimes (Los siete magníficos), Deirde O’Connell (El Pingüino), Austin Butler (Dune: Parte dos), Emma Stone (Pobres criaturas), Micheal Ward (El imperio de la luz), Amélie Hoeferle (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes) y Clifton Collins Jr.

Lo que sabemos de Eddington lo hemos ido conociendo por las declaraciones de algunos de los miembros del elenco, como las del propio Butler a THR, quien en una entrevista el verano pasado apuntó sus sensaciones al poder compartir rodaje con el realizador y su increíble reparto:

«Soy un gran admirador de Ari (Aster), Joaquin (Phoenix), Emily (Emma Stone), Darius Khondji (el director de fotografía) y todos los involucrados. Fue increíble trabajar con todo el equipo. No quiero revelar mucho sobre la historia y los personajes, pero fue una aventura salvaje en la que me tocó participar. Pude interpretar a un personaje muy diferente a todo lo que he hecho».

¿El renacer de Ari Aster?

Con dos grandes piezas del terror moderno como son Hereditary y Midssomar, el público esperaba con muchas ganas en 2023 el estreno de Beau tiene miedo. No obstante y aunque él mismo considera que esta última es la mejor película de su carrera, el drama psicológico de casi de tres horas fue vapuleada por la crítica profesional y no convención ni siquiera, a los acólitos del autor. Eso sí, más dañina fue su recaudación en la taquilla mundial. Beau tiene miedo costó 35 millones de dólares y tan sólo aunó unos 11 millones de dólares.

Por ello, A24 volvió a confiar en la visión de Aster en la que seguramente es la cinta más esperada del festival de la croisette. Pudiendo ser un poco un «todo o nada» y en realidad, jugándose su estatus de director de culto. Desde Beau tiene miedo, Aster se ha prodigado como un productor recurrente para A24, produciendo Dream Scenario y Death of a Unicorn.

Un certamen francés que tendrá un claro acento español, gracias a la entrada en la competencia de Romería de Carla Simón y Sirat de Oliver Laxe.

Eddington llegará a los cines estadounidenses el próximo 18 de julio. En Europa por el momento, no existe una fecha confirmada para su proyección en las salas.