El Mallorca y Maffeo aceleran para cerrar ya su salida

El Mallorca y Pablo Maffeo aceleran para cerrar ya su salida toda vez que la relación es ya irreconducible, tanto a nivel de club como de afición o incluso de vestuario. Tal y como contó OKBALEARES, Ortells le tasó en seis millones de euros, pero ahora mismo ya se asume que deberá bajar el precio para permitir su marcha, que es lo mejor para las dos partes. El Atlético Mineiro brasileño es el último equipo que parece haber mostrado interés en el jugador a falta de que concrete su oferta. Quedan pocos días para que cierre el mercado y lo que está claro es que Maffeo debe salir por el bien de todos.

La tensión entre todas las partes ya se puede cortar con un cuchillo. Ayer trascendió que Arrasate había mandado al jugador al vestuario por falta de actitud y aunque luego lo desmintió el propio Maffeo en un comunicado, todo indica que realmente algo sucedió en el campo de entrenamiento y puede que con más jugadores involucrados.

De hecho, fuentes oficiales dieron un paso atrás por la tarde tras confirmar el incidente por la mañana, seguramente para no perjudicar las negociaciones de salida del jugador. La situación es muy incómoda y desagradable para todos los implicados, y de ahí las urgencias en resolverla.

El jugador catalán, que cumplió 28 años el pasado mes de julio, con contrato hasta 2027, se considera maltratado por la afición por lo sucedido en el último partido de la pasada temporada ante el Getafe, además de haber sido víctima de comentarios en las redes sociales que no son de su agrado. En definitiva, considera que su etapa en el Mallorca ha terminado y esa ha sido hasta ahora su postura. De hecho, Arrasate prescindió de él para el primer partido de Liga ante el Barça y no parece que la situación vaya a cambiar de cara al siguiente ante el Celta.

El problema aquí es que el tiempo apremia de verdad. El plazo de fichajes acaba el lunes uno de septiembre a las doce de la noche, y si por entonces Maffeo no ha encontrado equipo deberá quedarse en el Mallorca, con todo lo que eso implica. De ahí que todas las partes estén acelerando para solucionar la salida del futbolista cuanto antes.