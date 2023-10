Martin Scorsese señala que el cine de Ari Aster ha inspirado el ritmo de ‘Killers of the Flower Moon’

El estreno de Killers of the Flower Moon está a la vuelva de la esquina y eso suele propiciar que sean muy pocos los nuevos datos que la producción nos ofrece de ella. Pero su director, Martin Scorsese, es un hombre de cine y como tal, siempre tiene alguna referencia del séptimo arte que traer a coalición. Conociendo al director de Uno de los nuestros y Casino, esas referencias, cabría esperar que fueran remanentes de algún gran clásico, pero no. Dos de las influencias más relevantes para este thriller criminal tienen que ver con el realizador contemporáneo Ari Aster.

Con tan sólo tres largometrajes en su filmografía, Aster se ha convertido en uno de los cineastas de terror más influyentes desde que en 2018 estrenó Hereditary. Sin embargo, según Scorsese son las otras dos producciones de Aster y varias propuestas del género de terror las que le han servido como inspiración a Scorsese para proyectar sus ideas en el material de la adaptación escrita por David Grahn: “Me gusta mucho el estilo y el ritmo de las buenas películas de terror como Midsommar de Ari Aster o Beau tiene miedo. El ritmo de esas películas se remonta a las películas de B de Val Lewton, La mujer pantera de Jacques Tourneur o Yo anduve con un zombi, simplemente yendo un poco más lento, un poco más tranquilo”.

Scorsese siguió expresando su amor hacia las “escenas no narrativas que tuvieran que ver con la cultura de Osage”, señalando como esperanza el que mucha gente se dejaría sumergir en el mundo de la película. A pesar de ser una historia criminal, el director ya apuntado alguna vez Killers of the Flower Moon poco o nada tienen que ver con una historia policiaca, ya que en esta historia sabemos “quién fue el culpable”.

El western, otra influencia de ‘Killers of the Flower Moon’

Mas allá de la influencia en el ritmo de Aster, la nueva obra del ganador del Oscar recuerda en cierta medida al western, concretamente a obras que han perseguido siempre la filmografía de Scorsese, como Centauros del desierto de John Ford: “Sabes, siempre quise hacer un western, pero pensé que el género occidental realmente terminó con Sam Peckinpah y Grupo Salvaje. Lo occidental se convirtió en otra cosa, algo relacionado con la forma, algo que no refleja los valores de Estados Unidos hoy”, terminaba de explicar el realizador al medio The Irish Times.

La cinta está protagonizada por Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone y se estrenará el próximo día 20 de octubre. Después, aterrizará en la plataforma de Apple TV +.