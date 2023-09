Para el director Ari Aster esta es su mejor película hasta la fecha

A pesar de no tener una filmografía demasiado extensa, Ari Aster se ha consagrado en poco tiempo como uno de los nuevos gurús del cine de terror. Acompañado por el prestigioso sello A24, el cineasta dejó al mundo sin palabras con Hereditary en 2018. Hasta el punto que muchos consideran ese filme de horror sobrenatural como la nueva El exorcista de toda una generación. Al año siguiente, demostró que su triunfo no había sido cuestión de suerte y estrenó Midsommar. Trasladando la crudeza de sus imágenes hacia el terror folk. Dos propuestas que lo llevaron a ser uno de los líderes del llamado terror elevado, el cual buscaba cierta autoría y seriedad en las historias. Este 2023, Aster estrenó en las salas Beau tiene miedo y en esta ocasión, la crítica no fue nada unánime con el realizador, recibiendo opiniones mixtas. Consideraciones que el estadounidense no comparte, ya que para él, el filme protagonizado por Joaquin Phoenix es su mejor película.

En una entrevista reciente, Ari Aster habló del legado de su último título: “Considero que la película es picaresca, y creo que parte de esa tradición es una cierta irreverencia hacia la integridad de cualquier tipo de estructura narrativa. La película está diseñada para cambiar mucho de forma”. La historia de Beau tiene miedo narra cómo un hombre sufre un colapso mental, teniendo que enfrentarse a sus miedos y paranoias al aventurarse en una odisea hasta llegar a la casa de su controladora madre.

Para Ari Aster, deber verse dos veces

Con todo, lejos de creer que es una propuesta fallida como aseguraba un sector de la prensa, para el cineasta esta es la película de la que está “más orgulloso”. “Creo que es la mejor película que he hecho. Me encanta la película y realmente espero que la gente la siga encontrando”, le contaba a la revista Empire.

Además, Aster cree que Beau tiene miedo debería verse al menos dos veces para experimentar plenamente las capas de la estructura no lineal de tres actos. Su futuro como director volverá a encontrarse con Phoenix, pues ya se ha confirmado que su siguiente filme será un western protagonizado por el ganador del Oscar. Antes, podremos ver Dream Scenario, una comedia con trazos de terror que está protagonizada por Nicolas Cage.