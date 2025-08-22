El fraude en las máquinas de la ORA se extiende al barrio de Foners

El intento de fraude en las máquinas de la ORA del puerto de Palma, a través de unas pegatinas con códigos QR que buscan obtener los datos bancarios de los usuarios y del que ayer advirtió la Autoridad Portuaria de Baleares, se ha extendido al barrio de Foners.

El Ayuntamiento de Palma ha informado este viernes de la detección de más códigos QR fraudulentos en terminales de la ORA de esta zona de la capital balear. Tras la alerta lanzada por la APB, los controladores de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Palma (SMAP) han revisado los terminales municipales y han alertado de la presencia de las pegatinas fraudulentas, de momento, en Foners.

La estafa consiste en colocar sobre una pegatina oficial que lleva a una encuesta de satisfacción, un adhesivo fraudulento con fondo blanco y un código QR con el lema escanea y paga y que pretende conseguir los datos bancarios de los clientes.

Estos hechos han sido comunicados por la SMAP a la Policía Nacional, presentando la correspondiente denuncia.

El Consistorio palmesano ha explicado que la empresa municipal de aparcamientos continuará vigilando y retirando las pegatinas en caso de detectar nuevas fraudulentas.

Asimismo, ha instado a los ciudadanos que detecten estos adhesivos falsos a informar de la ubicación de los mismos, enviando un correo electrónico a [email protected] o bien mediante una llamada al teléfono 971 214 646.