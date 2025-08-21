Advierten de un fraude en las máquinas de la ORA del puerto de Palma

La Autoridad Portuaria de Baleares advierte de un intento de fraude en las máquinas de la ORA del puerto de Palma. Este organismo ha detectado que se han colocado en las máquinas expendedoras de tickets de aparcamiento unos códigos QR que llevan a una página web falsa, donde los usuarios introducen sus datos bancarios.

La Policía Portuaria se está encargando de eliminar estas pegatinas, pero han pedido la colaboración de los medios de comunicación para alertar a los usuarios de esta situación. Asimismo, solicitan a los ciudadanos que avisen a la APB en caso de que detecten alguna de estas pegatinas con códigos QR falsos llamando al teléfono 971 22 84 87.