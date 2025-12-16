El sencillo truco para limpiar el cristal del horno en minutos y dejarlo como el primer día

Limpiar el horno puede ser una de esas tareas del hogar que todos posponemos una y otra vez, ya que es muy engorrosa. Su interior se llena de grasa quemada, restos de comida y suciedad que parecen imposibles de eliminar. Sin embargo, con este truco viral, es posible devolverle su brillo original sin recurrir a productos químicos agresivos. Además, cuida las superficies delicadas y reduce muchísimo el esfuerzo.

Ahora bien, la frecuencia es importante. No esperes a que la grasa se acumule durante meses; una limpieza semanal facilita la tarea y evita que la suciedad se queme, lo que la hace mucho más difícil de eliminar. Asimismo, no trates de acelerar el proceso haciendo demasiada fuerza con el raspador porque podrías dañar las superficies delicadas del horno. Lo ideal es ir poco a poco, con paciencia.

El truco viral para limpiar el horno

#limpieza #limpiezaprofunda #limpio #clean #horno #cocina #lifehacks #hacks #fyp ♬ sonido original – Gastón Williams @decasa.style 👉🏻Si creés que tu horno es un caso perdido, quedate mirando e implementá esta limpieza!🤯✨ 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗗𝗢𝗦: 🌟𝗥𝗮𝘀𝗽𝗮𝗱𝗼𝗿: Lo conseguís en cualquier ferretería o por internet. Yo compré estos chiquitos que son más fáciles de maniobrar, pero hay de todo tipo y te van a servir para múltiples superficies👌🏻 ❗️Lo importante es utilizarlo inclinado y evitarlo en superficies muy delicadas como el acero inoxidable. Va perfecto y no daña para nada en superficies como vidrio o el interior del horno y la puerta que son enlozados✔️ 🌟𝗘𝘀𝗽𝗼𝗻𝗷𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝗮: Al igual que el raspador, en una superficie resistente y/o vidrio hace maravillas sin rayar. ⚠️Pero no la uses para limpiar acero inoxidable 🌟𝗣𝘂𝗹𝘃𝗲𝗿𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝗿: 40% agua, 60% vinagre de alcohol, 1 cucharita de detergente✨ 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢: Parece engorroso pero con las herramientas adecuadas, el trabajo se reduce un montón!🤩A medida que rociaba y dejaba actuar, iba pasando el raspador. Creeme, que una vez que levantás la costra más externa, el resto sale mucho más fácil! Y en esto, el raspador me ahorró muchísimo trabajo🙌🏻🫶🏻 👉🏻El pulverizador de agua, vinagre y detergente es maravilloso y va aflojando la grasa a medida que lo aplicás✨La esponja meátlica te va a permitir arrastrar la grasa de zonas difíciles de acceder🤩 𝗬 𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝗽𝘂𝗺𝗮?🤔 Queda a criterio de cada uno. Si lo utilizás, dejalo actuar unos minutos y hacelo en un lugar con ventilación porque es fuerte. Después podés ayudarte con el raspador para retirar las costras y la esponja metálica para terminar de limpiar y llegar a esquinas y lugares de difícil acceso 🌟𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔𝗖𝗞: Sabías que 𝗹𝗮 𝗴𝗼𝗺𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗼𝗱𝗲𝗮 𝗮𝗹 𝗵𝗼𝗿𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗶𝘁𝗮𝗿 así de fácil para limpiarla bien? Este es un dato que no muchos conocen! Si te gustó y te sirvió, no te olvides de guardar y compartir este video y ponerlo en práctica ya mismo!🤍 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗩𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗦! ✨✨✨✨✨✨✨ #casa

Para realizar esta limpieza necesitas un raspador, un estropajo metálico y un pulverizador casero. Cada uno tiene su función y, si se usan correctamente, facilitan enormemente la tarea.

El raspador es el mejor amigo para eliminar la grasa quemada y los restos pegados en las paredes del horno. Es importante usar el raspador inclinado, nunca en perpendicular a la superficie, para evitar daños.

Al igual que el raspador, el estropajo metálico es ideal para superficies resistentes, sobre todo vidrio o esmalte. No raya y permite arrastrar la grasa de zonas difíciles. Eso sí, al igual que con el raspador, nunca procura que no sea de acero inoxidable.

Para preparar el pulverizador casero, prepara una mezcla sencilla que resulta muy eficaz para aflojar la grasa con un 40 % de agua, un 60 % de vinagre de alcohol y una cucharadita de detergente líquido. Esta combinación actúa como desengrasante natural.

El proceso puede parecer largo al principio, pero si sigues estos pasos con paciencia, la limpieza se hace mucho más sencilla y rápida.